Diego se emociona al escuchar a Lola hablar de él en 'La isla de las tentaciones': "Le daría un abrazo"

Este jueves, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 3. El desenlace del reality está cerca y, como en las ediciones anteriores, dos tentadores se fueron de cada villa. Pero antes, los participantes eligieron a la persona con la que tener la cita.

En la gala anterior, se vio cómo en cada villa se escogió a una persona para vetar. En la de los chicos, la vetada fue Carla. Esto halagó a Diego, que iba a tener una cita con ella, pues para él significaba que su novia se había arrepentido del acercamiento con Simone.

A la que no le gustó nada esto fue a Carla, que vio cómo Diego se planteaba perdonar a Lola a la vez que se mostraba más frío con ella. Después, Sandra Barneda ofreció a los chicos la posibilidad de que uno de ellos viera durante 10 minutos a las chicas, y el elegido fue Diego. En las imágenes vio a su novia arrepentida y comentando lo importante que el joven seguía siendo para ella.

"Éramos ideales, era mi ratonín. Me faltaban cosas, pero lo tenía todo. A Simone no puedo seguir abrazándole, ni mirándole, ni sonriéndole, ni nada. No me sale darle un beso, solo pienso en la boca de Diego, se me parte el corazón; ojalá pueda arreglarlo. Mi corazón me pide que luche. Me imagino su cara del día de la despedida, con sus ojitos azules… me he equivocado, me he dejado llevar, no sé qué me ha pasado. Necesito verle, necesito abrazarle", confesó Lola.

Emocionado, Diego dijo que seguía queriendo a Lola con locura: "Está arrepentida y agradezco que mi novia me ponga una indirecta. Ahora estoy hecho un lío, ya veré si la perdono, aunque todo es hablarlo. Mi madre también me dice que muestre más, que deje un orgullo al lado".

"Me va a costar asimilar lo que he visto, pero la verdad es que me ha gustado verlo. Estoy mal. No pensaba que esto iba a suceder aquí. Si la tuviera delante le daría un abrazo enorme y si se lanzara a darme un beso no me iba a apartar", reflexionó. Por su parte, Simone se mostró muy dolido con el cambio de actitud de Lola, y aseguró que esta "tenía un papel".