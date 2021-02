Pablo Motos a Carlos Alsina: "Trabajas más que la niñera de Irene Montero"

El hormiguero cerró la semana con la visita este jueves de Carlos Alsina, presentador y director del programa Más de uno en Onda Cero y que ha sido premiado recientemente por la Asociación de la Prensa de Madrid como mejor Periodista de 2020.

"Estoy emocionado porque soy oyente tuyo", confesó Pablo Motos nada más comenzar la entrevista. "Cada mañana, cuando me levanto, lo primero que hago es escucharte y tener aquí me hace ilusión", añadió el presentador.

Entonces, el invitado le preguntó a qué hora se despertaba, y el valenciano le contestó que "a las 07:55 y oigo tu monólogo de las 8:00. ¿A qué hora te levantas tú?". El periodista reconoció que lo hacía "a las 4 de la mañana".

“Me levanto a las 4 de la mañana”- @carlos__alsina nos habla de su día a día #AlsinaEHpic.twitter.com/97C0nb9XHL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 18, 2021

"Tu horario y el mío son incompatibles, bueno, el tuyo es contrario con la vida", señaló Motos. "No me digas eso porque espero hacer esto mucho tiempo", le respondió Alsina, que aseguró que "tu horario y el mío son perfectamente compatibles porque esta es la hora del día en la que decido lo que voy a decir a las 8 del día siguiente".

Y descolocó al presentador cuando comentó que "cuando tú te levantas, yo ya llevo dos horas de programa porque hay personas que madrugan de verdad, no como tú", arrancando las carcajadas de Motos.

"Te tengo puesto en el televisor con el volumen un poco bajo porque a la vez estoy escuchando a Juan Ramón Lucas en la radio. De la combinación de los dos es de donde sale el monólogo del día siguiente", admitió Alsina.

Carlos Alsina, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras escucharle, Motos realizó un comentario que sorprendió a su invitado: "Tú trabajas más que la niñera de Irene Montero. Es un comentario...". Tras unos gestos de silencio, el periodista le dijo que "es un comentario tuyo porque hay asuntos que son muy sensibles para algunas personas y muy susceptibles a determinados comentarios".

Carlos Alsina, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Si haces comentarios que no les agradan, incluso aunque sean en tono de broma, te vetan", desveló Alsina a los espectadores del programa de Antena 3. "En el periodismo hay autocensura y más ahora con las redes sociales y las campañas de hostigamiento a periodistas", añadió.

Alsina le dijo a Motos que "si quieres hacer bromas con la niñera de Irene Montero, no hay problema", a lo que el valenciano le contestó: "Me has señalado como hace Pablo Iglesias con los periodistas".

"Pablo Iglesias aspira a poder decidir, desde el poder, si yo debo de estar en este programa o no, si debemos de hablar de determinados temas... creo que es su máxima aspiración, pero se encuentra con nuestra resistencia –de los periodistas-", aseguró Alsina.