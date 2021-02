Preocupación por la salud de Mila Ximénez ante su desaparición en la televisión y en las redes sociales

Fue el pasado 16 de junio cuando Mila Ximénez dio el paso de anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Tres meses después, y en medio de su tratamiento, se reincorporó a su puesto en Sálvame, donde se mostró optimista y con ganas de seguir adelante. Sin embargo, últimamente se encuentra más ausente de lo normal, lo que preocupa a su entorno.

Los primeros meses de quimioterapia fueron muy complicados. "Entré en una depresión muy gorda. No me podía levantar de la cama", contó la periodista en su regreso a Sálvame. No obstante, un tiempo después, parece que sus ánimos vuelven a estar bajos, según ha informado este jueves Semana.

Fuentes cercanas a la comunicadora aseguran al medio de corazón que "su estado de ánimo no está en su mejor momento". Asimismo, Ximénez cuenta con el apoyo de sus seres queridos, como su hija, Alba Santana, quien, siempre que puede, viaja desde Ámsterdam para pasar tiempo con su madre.

La última publicación de Ximénez en Instagram es del 27 de enero. Se trata de una fotografía en la que aparece en el plató de Sálvame. "Pues un miércoles vencido", escribió. Un mes después, la catalana no ha vuelto a pasarse por esta red social, en la que siempre se ha mostrado muy activa, lo que desata la preocupación, también, entre sus seguidores.

Unos días antes, la periodista compartió unas reivindicativas palabras acerca del cáncer de pulmón. "Hay gente que dice que nos lo merecemos. Hay gente que no ha fumado nunca y tiene también cáncer de pulmón. El día del cáncer de pulmón hay que decirlo para todos los que lo pasan", aseveró en una de sus últimas apariciones en Sálvame.