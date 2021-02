Adelante reclama a la Junta la vacunación de los mayores de 80 en sus municipios de residencia

Según Ismael Sánchez, la Junta sólo ha previsto 19 puntos repartidos por los distritos sanitarios de Sevilla para la vacunación de este colectivo, que están en el grupo 5 dentro del programa, pero al igual que en Guillena "les están desviando a Gerena, cuando esta localidad tiene perfectas infraestructuras para la vacunación"; está ocurriendo en Espartinas, donde se ha tenido que habilitar un transporte gratuito para los ancianos citados para vacunarse en Sanlúcar; o en Martín de la Jara, cuyos mayores de 80 años deben desplazarse hasta El Saucejo.

"Reclamamos a la Consejería de Salud que resuelva, de forma urgente, esta situación, ya que entendemos, y así lo están manifestando los distintos ayuntamientos, que hay espacios públicos en los distintos municipios para poder ser utilizados en condiciones de seguridad para la población residente en dichas localidades", ha aseverado.

"Hablamos de personas que pueden no tener recursos para desplazarse o que, en último caso, no deberían compartir un espacio pequeño como es un automóvil. Llevamos un año diciéndoles que se queden en casa, haciéndoles pasar por la triste situación de no acercarse a los familiares y ahora desde la propia Junta les obligan a desplazarse a otro municipio, en muchos casos teniendo que ser llevados por familiares o amigos", razona Ismael Sánchez.