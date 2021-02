La mascletà torna a À Punt des de l'1 de març amb els millors dispars dels últims 30 anys

Març és sinònim de mascletà i À Punt vol recuperar els millors dispars de les Falles i la Magdalena per a compartir amb els espectadors l'ambient festiu que no es pot gaudir per la pandèmia.

'Mascletaes per a la història' és l'espai que, de dilluns a diumenge des de l'1 de març, a les 13.40 hores recuperarà l'emoció i la màgia de la pirotècnia, anuncia la radiotelevisió valenciana en un comunicat.

Presentat per Màxim Huerta, Maria Fuster i Ferran Cano, el programa inclourà la mascletà destacada del dia i entrevistes als protagonistes de les festes valencianes i castellonenques.

Cada dia, fins al 19 de març, À Punt convida els espectadors a pujar el volum dels seus televisors i gaudir a casa de l'art pirotècnic de la pólvora durant 20 minuts.

'Mascletaes per a la història' acostarà així el record de les millors mascletaes retransmeses dels últims trenta anys gràcies als arxius documentals de la televisió pública.