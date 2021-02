Aseguran que Can Yaman le ha pedido matrimonio a su novia y un club de fans intenta demostrarlo con un vídeo

El estallido de la ficción turca en España e Italia ha sido algo que, quizá, muchos no esperaban. No obstante, es una realidad que las series de esta procedencia, y sus repartos, están conquistando corazones, especialmente, en el mediterráneo.

Uno de los chicos turcos más deseados del momento es Can Yaman por su participación en series como Dolunay o Erkenci Kuş. Hace poco se confirmó su relación con la presentadora y modelo italiana Diletta Leotta.

Sin embargo, ahora parece que la cosa va más allá y el actor le habría pedido matrimonio a la periodista. La única información que se tiene por el momento es a través de un vídeo en Twitter compartido por un club de fans del actor.

En él se puede ver un mensaje que dice: "Diletta mi vuoi sposare ? Ti amo Can". Es decir: "Diletta, ¿quieres casarte conmigo? Te amo, Can". Al parecer, esto habría tenido lugar el 15 de febrero, mientras el actor y su novia comían en el restaurante Il Fungo.

Sin embargo, como se puede leer en el tuit, el club de fans de Argentina asegura que el vídeo fue publicado por un amigo de Can Yaman, Francesco, pero no es posible acceder a través del enlace que proporciona. Además, tampoco es posible ver el avión en la imagen, aunque esto podría ser porque se encuentre a cierta distancia. Todo parece apuntar a que el vídeo, y la consiguiente pedida de matrimonio, no es real.

Algo que refuerza que no sea verdad es que los protagonistas de este romántico gesto no se han pronunciando al respecto. No obstante, el lunes pasado, ambos compartían la misma foto juntos en sus respectivos perfiles de Instagram.

Los motivos que llevan a pensar que la petición no es real son el poco tiempo que la pareja lleva manteniendo una relación y el hecho de que Can Yaman está rodando Sandokán, que se estrenará pronto en Italia. Esto último puede conducir a creer que se trata de una estrategia publicitaria para mantenerse en el candelero hasta el estreno de la nueva serie.

De igual forma, nada de esto está confirmado y son suposiciones que se están haciendo a raíz de los rumores que el vídeo ha levantado entre los fans de la pareja.