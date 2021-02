Les noves llançadores als polígons industrials valencians registren 2.100 desplaçaments en el seu primer mes

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), ha registrat més de 2.000 desplaçaments, concretament 2.123, en el primer mes de funcionament de les noves línies d'autobusos que connecten la capital valenciana amb diversos polígons industrials.

Gràcies a aquesta opció de transport s'ha evitat la circulació de més de dos milers de vehicles privats en aquesta zona de la Comunitat Valenciana, ha ressaltat la Generalitat.

"Aquesta iniciativa, és a dir, la possibilitat d'arribar al lloc de treball i tornar d'ell a casa en transport públic i no en vehicle privat, suposa una modificació de rutines, això és, un canvi cultural", ha declarat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Tant és així que, conscients de què es tracta d'un procés progressiu -ha afirmat el conseller-, s'estan mantenint reunions i contactes amb els equips directius i associacions empresarials dels polígons amb la finalitat de sumar esforços perquè, cada vegada més treballadors i treballadores, aposten per aquesta alternativa en els seus desplaçaments diaris".

Cinc línies per a 76.000 treballadors

Des de principis d'enguany, amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i reduir la contaminació mediambiental, la Conselleria ha posat en marxa les següents llançadores: València-Parc Tecnològic-l'Andana, València-Parc empresarial Tàctica-Fuente del Jarro Nord, València-Polígon industrial La Reva, València-Polígon industrial Joan Carles I-Nord-l'Ermita, i València-Polígon industrial Fuente del Jarro.

Així, entre el 7 de gener i el 8 de febrer, les cinc rutes que faciliten la mobilitat dels treballadors i treballadores de les àrees industrials, han sumat una mitjana de 94 desplaçaments diaris, una xifra que ha superat el centenar en dies puntuals i ha aconseguit un registre mig màxim de 133.

Les línies, que duen a terme diàriament expedicions a llocs en els quals treballen més de 76.000 persones, tenen com a objectiu propiciar l'ús del transport públic per a desplaçaments laborals quotidians i la reducció de l'ús del vehicle privat. En aquest sentit, representants de la Conselleria estan mantenint reunions amb els departaments de gerència dels polígons amb la finalitat de promoure aquesta opció per a circular al lloc de treball.

Expedicions i duració dels recorreguts

La línia València-Parc Tecnològic-l'Andana, la primera parada de la qual al Parc Tecnològic està a només 15 minuts de la seua eixida, té un temps de recorregut total de 32 minuts en les seues quatre expedicions d'anada i cinc de tornada coordinades amb l'inici i final del torn laboral. Aquest servei es complementa amb el que uneix l'estació d'Empalme d'FGV i el Parc Tecnològic, que també té quatre expedicions d'anada i cinc de tornada.

Les llançadores València-Parc empresarial Tàctica- Fuente del Jarro Nord i València-Fuente del Jarro ofereixen cinc expedicions d'anada i cinc de tornada i el temps de recorregut està entorn dels 25 minuts segons l'hora d'eixida.

L'autobús València-Polígon industrial Joan Carles I-Nord-l'Ermita, que ix de la capital valenciana des de l'avinguda Ausiàs March, disposa de quatre expedicions d'anada i quatre de tornada adaptades a necessitats dels torns de treball de matí, migdia, vesprada i nit.

Finalment, la ruta València-Polígon industrial La Reva-l'Oliveral, que també dóna cobertura a la base de l'Organització de les Nacions Unides de Quart de Poblet, oferta quatre expedicions d'anada i cinc de tornada, amb una duració de recorregut que oscil·la entre els 18 minuts entre l'inici de l'itinerari a València i el primer punt d'arribada en el Polígon de l'Oliveral, els 26 minuts entre el mateix lloc d'eixida i el primer del polígon de la Reva, i els 45 entre València i l'última parada.

Les persones usuàries d'aquest nou servei poden efectuar el pagament dels trajectes bé amb qualsevol dels bons de l’ATMV existents en l'actualitat bé amb el nou bo 10, que també entrarà en funcionament en breu.