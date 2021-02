Ábalos mostra el seu suport a Calero en l'actuació policial durant la concentració per Pablo Hasél

Ábalos s'ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat a Morella (Castelló) en ser preguntat per la petició de dimissió de la delegada del Govern, Gloria Calero, que ha realitzat Compromís per les actuacions policials en la manifestació en favor de Pablo Hasél.

Sobre aquest tema, el ministre s'ha preguntat si Compromís "defèn el dret de manifestació amb formes violentes".

"La policia ha d'actuar quan es transgreden els límits d'un exercici que deixa de ser de manifestació per a tornar-se en accions de caràcter més violent", ha apuntat Ábalos, qui creu que "no hi ha causa que justifique cap recurs a l'extralimitació, per no dir ja a la violència". "Eixa justificació que tot val quan el propòsit és bo respon concepcions molt prejudíriques", ha dit.

El ministre considera que "si un defèn un dret, ha de defendre-ho dins del marc del Dret, i només així un es carrega de raó". "No faig més que donar el meu suport a l'actuació de la Delegació del Govern, com no pot ser d'una altra manera, i suport a la funció de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat una vegada més", ha conclòs.