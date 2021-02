Cvirus.- El Govern paga 1.038,4 milions en prestacions per ERTO a 421.288 treballadors a la Comunitat Valenciana

Així ho ha indicat la delegada del Govern, Gloria Calero, en una roda de premsa on ha presentat l'informe de rendició de comptes Complint 2020, que destaca les inversions de l'executiu central a la Comunitat Valenciana durant el passat any.

L'informe destaca que 59.303 persones han rebut l'Ingrés Mínim Vital: 31.359 adults i 27.944 menors. Les pensions de 1.002.605 valencians s'han revaloritzat i el salari de 34.684 empleats públics ha rebut l'increment retributiu del 2%. També 138.381 persones han rebut 6.100 tones de menjar del Programa d'Ajuda Alimentària a les Persones més Desfavorides.

A més, han destinat 210,9 milions a polítiques actives d'ocupació i 21,3 a entitats socials. En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, s'han destinat 8,8 milions per a la comunitat autònoma i altres 1,8 als municipis. Es van dedicar també 800.000 euros en programes d'assistència social a víctimes

Respecte als recursos i fons extraordinaris referits a la pandèmia, s'han destinat 1.485,6 milions del fons Covid-19, altres 30 del Fons Social Extraordinari; 28,3 del pla de mesures econòmiques extraordinàries i 2,3 del Fons d'Alimentació Infantil.

Pel que fa als treballadors, a més dels fons per a ERTO i subsidi extraordinari 13.012 treballadors fixos discontinus s'han adherit a les mesures extraordinàries; 541,8 milions s'han destinat a autònoms afectats per la pandèmia; 8.905,6 milions han avalat 62.733 empreses i autònoms a través de la línia de l'ICO per a la Covid-19; tres milions s'han destinat al sector vitivinícola i 2,9 més s'han destinat a les arts escèniques per mitjà de l'INAEM. S'han concedit, així mateix, 38,5 milions d'euros a 26 projectes valencians en el marc del Pla Reindus.

Respecte al material i actuacions sanitàries, el Govern ha entregat 6,6 milions de mascaretes a la Comunitat Valenciana; s'ha format 469 rastrejadors, dels quals s'ha activat 320 i hi ha hagut 2.394 intervencions en llocs públics i privats, amb desinfecció, suport logístic a hospitals, trasllat de pacients i de vacunes.

També s'han transferit a la Comunitat Valenciana 3.985,1 milions per a endeutament; 1.582,8 per a mecanismes extraordinaris de liquiditat i 1,5 del repartiment anual del Fons de Finançament d'Entitats Locals.

Pel que fa a educació, s'han atorgat 21,1 milions al programa Educa en Digital; 5,3 per al PROA+ i altres 3,9 en diferents programes de formació professional. En vivenda, s'han destinat 53 milions a impulsar el lloguer assequible.

INFRAESTRUCTURES

Pel que fa a infraestructures, s'han invertit 10 milions en l'Autoritat de Transport Metropolità de València i 300.000 euros en les obres d'urbanització de la caserna d'Enginyers de València.

A més, es continua treballant en la Connexió Sud d'Oliva amb l'AP-7 després de la finalització del peatge i s'ha presentat el projecte integral per a la transformació ferroviària de les estacions del Nord i Joaquín Sorolla de València.

En actuacions de transició ecològica, s'han finançat 228 projectes per 101,5 milions per part del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial; altres 10,2 a través de l'IDAE per a projectes de generació tèrmica amb fonts renovables; 9,6 en reparacions de danys en les costes; 2,5 per a lluitar contra plagues; 1,3 en ajudes per a la compensació d'emissions de CO2; un milió en ajudes per a adaptació del canvi climàtic i 100.000 per al porcí ibèric.

Les inversions culturals, per la seua banda, ascendeixen a 800.000 euros de teatres i companyies teatrals del programa Platea, i altres 2,7 milions per a obres de patrimoni històric, entre les quals destaquen els treballs en els castells de Morella i Sagunt.

Altres 2,4 milions s'han destinat a actuacions en castells i palaus i torres de l'Alcora, Onda, Bolbait, Cortes de Pallars, Xalans, Olocau, Ontinyent i Sagunt.

"El Govern va complint a bon ritme els seus compromisos amb la societat valenciana i espanyola. Estic convençuda que comença un temps nou de major desenvolupament, econòmic i d'igualtat i justícia social", ha afirmat la delegada, Gloria Calero.