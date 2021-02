Cvirus.- Els dos ancians de major edat de Sant Mateu, Raimundo, de 101 anys, i Ángeles, de 98, ja estan vacunats

La campanya de vacunació als majors de 90 va començar ahir a la vesprada en els centres de salut de la Comunitat Valenciana. Fermina Casado Hernández, 92 anys, va ser una de les quals primeres a vacunar-se, en el centre de salut Babel, del departament Alacant-Hospital General, i explicava que ho fa amb "molta il·lusió" perquè no eixia de casa i no podia anar a veure als seus néts xicotets. "No m'atrevisc perquè tenen col·le", confessa.

Fermina recalca que compleix amb totes les restriccions gràcies a que té una veïna "molt bona" i també als seus fills i els seus gendres, que estan "molt pendents" d'ella. "Gràcies a Déu estic sola, però no estic sola perquè estic molt acompanyada", comenta.

Fa tres o quatre dies li van anunciar que se l'anaven a administrar i, després de consultar-ho amb l'especialista per veure si hi havia alguna incompatibilitat amb el tractament que rep, per fi se l'han inoculat "sense haver d'esperar molt".

Per la seua banda, Filomena Fernández García, de 90 anys, corresponent a aquest centres, diu sentir-se ara "estupendament". "Venia amb molta pressa i ara estic més tranquil·la. Em van dir a vacunar-me, doncs a vacunar-me", conta emocionat. Ara, desitja que també arribe prompte per a tots els professionals i per als seus fills i néts.

L'infermer José Luis Giménez, del Centre de Salut Babel, mostra la seua "satisfacció per començar a vacunar" i recalca que quantes "més dosis ens vagen manant més dosis anirem punxant". Giménez confirma que a la gent que crides per a citar-la acudeix perquè "està molt bé acceptada la vacuna". "Tothom vol vacunar-se, constata.

D'igual manera, la seua companya Victoria Hernández confessa tindre "prou emoció" en veure la resposta de les persones majors: "No sabien que anava a ser tan ràpid i estan molt agraïts". Eixa infermera admet que estan cansats", però "amb ganes de poder vacunar tota la població per a poder acabar com més prompte millor amb aquesta pandèmia".