Quién es Ysra Daley-Ward, la mujer detrás de los mensajes de la nueva colección de H&M

H&M, la marca de ropa, acaba de sacar una nueva colección de prendas sostenibles donde se pueden leer frases como "One day even this will be history" (Un día incluso eso será historia). Se trata, esta y otras frases, de citas poéticas de la autora Ysra Daley-Ward.

Ysra Daley-Ward es una poetisa de Inglaterra con gran recorrido a través de las redes sociales, además de publicar dos libros. Por un lado, está el libro The Terrible, que cuenta sus memorias y que se llevó el premio PEN Ackerley en 2019, y, por otro lado, el libro Bone, donde se coleccionan diferentes poemas "sobre el corazón, la vida y el yo interior".

Con su poesía y sus frases, Ysra Daley-Ward ha conseguido traspasar la pantalla e influir en muchos jóvenes. Así se puede ver en su Instagram, donde acumula, en estos momentos, casi 200.000 seguidores.

Por ello, no es raro que las diferentes marcas se interesen por su trabajo. H&M ha creado la colección de ropa sostenible con otras muchas frases. Es el caso de esta sudadera de algodón orgánico, donde se puede leer: "If you have to fold to fit in it ain't right" (Si tienes que doblar para que quepa, no está bien).

La poetisa ha sido entrevistada en medios como The New York Times,donde ha hablado sobre su trabajo en las redes sociales y, también, sobre su libro de memorias.

Además, Ysra Daley-Ward también fue una de las invitadas al desfile del diseñador Pierpaolo Piccioli de la casa italiana de lujo Valentino.