Abascal cree que una fusión de PP y Cs sería "buena" para España y solo la están frenando "ambiciones personales"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que sería "bueno" para España que PP y Ciudadanos unieran sus proyectos bajo una misma marca y considera que ahora mismo solo las "ambiciones personales" están frenando ese camino. Además, ha lamentado la reacción del líder de los 'populares', Pablo Casado, tras las elecciones de Cataluña y su decisión de abandonar la sede de la calle Génova.

"En tiempos de zozobra no hacer mudanza. Me sorprende cómo se ha tomado esa decisión, me ha resultado penoso", ha reconocido Abascal en una entrevista en esRadio, sobre la reacción de Casado.

El líder de Vox cree que PP y Ciudadanos defienden un mismo programa electoral y por lo tanto sería buena, al menos, una "mayor colaboración" entre ellos que evitase "la pulverización del mismo proyecto". Según ha argumentado, Vox tiene un programa "claramente diferente" en asuntos como el Estado de las autonomías, la violencia de género o la inmigración ilegal, pero PP y Cs "defienden lo mismo".

"¿Por qué no se produce esa fusión cuando los programas son los mismos? --se ha preguntado--. No encuentro ahora mismo los motivos para que no haya una mayor colaboración entre ellos, salvo de carácter personal. Las pequeñas ambiciones personales, que espero que se superen, pueden estar detrás de las dificultades que encuentran para una operación de esa naturaleza".

Y con ello, Abascal asume que está "animando" a algo que puede perjudicar a Vox electoralmente, ya que cree que su partido está ahora mismo en condiciones de convertirse "muy pronto" en la primera fuerza de la oposición al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y una unión de PP y Ciudadanos podría frenar esa ascensión.

En cualquier caso, el líder de Vox ha reiterado que no puede alegrarse de los resultados obtenidos en Cataluña porque "no son buenos para España" y ha lamentado la reacción de Pablo Casado. Según ha revelado, si algún día Vox tiene un "batacazo" como el que ha sufrido el PP, ha pedido a su equipo que le "obliguen" a salir a dar explicaciones y "dar la cara". "Estoy observado movimientos (del PP), como la venta de la sede, con preocupación. La sede es un puñetero símbolo, no es más", ha ahondado.

"Desesperanza" con el PP

Abascal cree que los 'populares' empezaron a perder apoyos el mismo día del debate de la moción de censura en el Congreso, cuando Casado no solo "rompió" con Vox sino que "demonizó" al partido y sus votantes evitando que el Gobierno "volviera a retratarse con los enemigos de España y la libertad".

"Esa estrategia creo que fue suicida", ha reconocido asegurando que ese mismo día muchos ciudadanos "cambiaron su intención de voto" y se acercaron a Vox. Pero además, la "desesperanza" de la gente cree que ha aumentado en las últimas semanas cuando Casado ha condenado la actuación policial del 1 de octubre en Cataluña o mostró simpatía por el PSOE.

En cuanto a su relación con el PP, Abascal ha reconocido que ha tenido la "tentación" en muchas ocasiones de entrar al enfrentamiento directo e "hincar el diente", pero ha sido frenado por su equipo. "Yo tengo sangre caliente, pero estoy bien rodeado y me han puesto las riendas en algunas ocasiones", ha revelado.