Ayuntamiento de Jerez pide que se aclaren posibles irregularidades en la fiscalización de la Cámara de Cuentas

En una nota, la teniente de alcaldesa Laura Álvarez, ha indicado que el Ayuntamiento quiere que se aclare el modo de proceder de la Cámara de Cuentas con el municipio bajo la dirección del vicepresidente y consejero de este organismo Rafael Salas.

Así, ha explicado que el martes el Ayuntamiento se sorprendió ante una nota de prensa de la Cámara de Cuentas de Andalucía en la que informaban que iniciaban una fiscalización al Ayuntamiento de Jerez, ya que la fiscalización se había iniciado el 9 de septiembre de 2019 y desde octubre hasta finales de 2020 la Cámara desarrolló su trabajo.

"Nos quedamos muy sorprendidos por dicha nota, porque la fiscalización se había iniciado el 9 de septiembre de 2019 y desde octubre hasta finales de 2020 la Cámara desarrolló su trabajo", ha señalado Laura Álvarez, que ha aseverado que el Ayuntamiento ha tenido la "máxima colaboración con los auditores" desde que en septiembre de 2019 se tuvo el escrito.

Álvarez ha manifestado que tras recibir el escrito del vicepresidente, se inició la fiscalización. "Desde el principio se nos dice que versará sobre determinadas áreas y sólo respecto al ejercicio 2018", ha señalado la edil de Economía, que ha indicado que el Ayuntamiento solicitó a la Cámara de Cuentas el documento de las Directrices Técnicas, "que es lo primero que hace la Cámara antes de iniciar los trabajos de fiscalización, puesto que en ese documento se delimitan las áreas a fiscalizar, el año, el sistema del trabajo y el calendario de los trabajos".

Según Álvarez, la Cámara de Cuentas no lo facilitó "porque dijeron aún no estaba aprobado". Asimismo, ha señalado que el mismo mes de septiembre de 2019 llega la primera petición de información, "pero no así las directrices técnicas".

Álvarez ha señalado que el Ayuntamiento ha remitido desde septiembre de 2019 y durante todo el año 2020 "123 informaciones de diversa índole y volumen cada una, cumplimentós dos extensos cuestionarios y tuvo seis visitas de los auditores para trabajo de campo".

En diciembre de 2020 parecía que ya estaba finalizando la fiscalización, sin embargo "a principios de enero de este año (2021) se nos empieza a pedir informaciones que curiosamente observamos que en su mayoría podrían tener que ver con la denuncia puesta por el Ayuntamiento en enero contra dos trabajadores municipales por los presuntos accesos indebidos a expedientes municipales", ha afirmado Álvarez.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento entiende que estas peticiones de información "resultaban muy raras y, además ya no se limitaban al año 2018, sino que pedían también de 2019 y de 2020".

Álvarez ha aseverado que desde el 8 de enero al 8 de febrero de este año se sucedieron varias peticiones de este tipo, "que guardan bastante relación con la denuncia".

Así, ante esta ampliación del ámbito y años, "se le pidió a la auditora de la Cámara de Cuentas el documento de las Directrices Técnicas, que nunca fue remitido, para comprobar si en 2019 ya incluía lo que ahora pedía".

Según ha explicado la concejala, la respuesta fue que "no estaba aprobado aún, lo cual era sorprendente porque ese documento es lo primero que la Cámara tiene que hacer antes de empezar la fiscalización y ya la estaban finalizando sin tenerlo aprobado".

Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento comprobó que en la web de la Cámara de Cuentas estaban publicados todos los documentos de las Directrices Técnicas de todas las entidades fiscalizadas en el Plan de Actuación de 2019, excepto el de Jerez. "El documento de otras entidades que más tarde se publicó fue en abril de 2020, pero a 8 de febrero de 2021 el documento de las Directrices Técnicas de Jerez no estaba", ha afirmado.

Por ello, según ha explicado, el 9 de febrero el Ayuntamiento envía un escrito al consejero responsable, Rafael Salas, para comunicarle que como la Cámara de Cuentas estaba ampliando sobre la marcha el ámbito de la fiscalización y habiendo comprobado que el documento de las Directrices Técnicas de la fiscalización del Ayuntamiento no estaba aún publicado, "le solicitaba dicho documento".

"La Cámara de Cuentas no contesta al escrito municipal pero si saca la nota del martes 16 de febrero donde sale diciendo que inicia la fiscalización, cuando nosotros sabíamos que se había iniciado en septiembre de 2019 y, también dice que el documento de las Directrices se ha aprobado recientemente".

Por todo ello, ha anunciado que el Ayuntamiento va a solicitar ante la Cámara de Cuentas y ante la Mesa del Parlamento de Andalucía que se aclaren las posibles irregularidades en el procedimiento de fiscalización. "Qué hay detrás de todo esto, por qué desde enero de este año nos hace peticiones que se pueden relacionar claramente con la denuncia y por qué no se ha llevado un procedimiento normal, cumpliendo con sus propias normas", ha concluido Laura Álvarez.