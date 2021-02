Cristales limpios por menos de 40 euros: así es el 'gadget' con el que esta tarea dejará de ser una de las más odiadas

Aunque la tarea doméstica más odiada por los españoles sea planchar, hay otras con las que tampoco tocamos palmas cuando tenemos que acometerlas. Cambiar las sábanas, tender la colada de la ropa interior y realizar una limpieza exhaustiva de la cocina son algunas de esas labores que también aborrecemos y que nos gustaría dejar para otro momento y procrastinar durante un rato (eso sí, mientras el robot aspirador hace el trabajo por nosotros y deja un suelo impecable). Pero si hay algo que, además de pereza, nos produce agobio porque nunca conseguimos que queden perfectos, es limpiar los cristales. Y lo peor de todo es que, cuando por fin decidimos llevar a cabo esta ardua tarea, es cuestión de horas que empiece a llover para echar por tierra todos nuestros esfuerzos.

Así, y por muchos trucos que intentemos aplicar, no hay forma de conseguir que no se vea ningún restregón en alguno de los dos lados del cristal. Claro que siempre podemos contar con aliados que faciliten la tarea y que nos permitan culminarla con éxito: los aspiradores limpiacristales multifunción son la solución a este problema. Estos dispositivos nos ayudan a conseguir unos cristales impecables en cuestión de minutos, gracias a que aspiran el polvo acumulado y realizan una limpieza efectiva al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que contar con esta ayuda nos cuesta menos de 40 euros si apostamos por el modelo de Cecotec que hemos encontrado rebajado en Amazon. ¡Ya no hay excusa para realizar esta tarea!

El 'gadget' limpiacristales, de Cecotec. Amazon

Lo mejor de esta ‘gadget’

Un ‘gadget’ 3 en uno. Uno de los puntos fuertes de este robot de Cecotec es que es capaz de realizar tres actividades diferentes que conseguirán dejar nuestros cristales limpios. Así, pulveriza, limpia y aspira de forma fácil, rápida y efectiva, sin dejar marcas ni señales de las gotitas secas y evitando, además, que tengamos que hacer fuerza para asegurar que brillan.

Sin cables. Para asegurar que la tarea, con esta ayuda 'techi', es más efectiva que de la forma manual, este limpiacristales cuenta con una batería recargable de litio que nos ahorra los molestos cables. Le aporta una autonomía de media hora, capaz de abarcar una superficie de 75 metros cuadrados y con un tiempo de carga de algo más de dos horas.

Un diseño ergonómico. Además de tener un peso ligero de menos de medio kilo que nos ayuda a manejarlo sin complicaciones, este dispositivo cuenta con un depósito de agua de 100 ml y un mango ergonómico que nos evita tener que esta rellenando todo el tiempo el limpiacristales y favorece el agarre.

