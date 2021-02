Igea recuerda que el Partido Comunista es legal pero cree que Iglesias "no comparte los principios de la democracia"

Así lo ha apostillado Igea esta jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente del Alto tribunal, las cuales ha subrayado que no tiene "por qué compartir ni no compartir".

En primer lugar, Igea ha querido recordar que el Partido Comunista es legal, de modo que "puede estar en el Gobierno", debate sobre el cual considera que no tiene más que añadir.

Eso sí, ha apostillado que sobre la ideología comunista y su "fin", como apunta que está recogido en "sus escritos" tiene una opinión en el sentido en que "sus principios no son la democracia parlamentaria, sino la dictadura del proletariado". Eso sí, en España "se tiene que adaptar a la situación legal, se adapta, así que es un partido legal".

Sin embargo, ha aseverado que el vicepresidente y parlamentario de Unidas Podemos -formación conformada por Podemos y Izquierda Unida, entre otros partidos- "no comparte los principios elementales de la democracia liberal", por lo que ha aseverado que el presidente del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, "está tardando en sacar del Gobierno a quien denigra a la nación y pone en cuestión pilares básicos de la Democracia".

Así Igea, ha planteado lo que en su opinión "pone en solfa" a la Democracia que no es como dijo Concepción la presencia del Partido Comunista en el Ejecutivo, sino "tener a medio Gobierno alentando la violencia en las calles, animando al incumplimiento de las leyes" y abogando por el "control" y el "acoso" a los medios de comunicación.

En su opinión, un Gobierno "no puede permitir que un vicepresidente diga que hay que controlar a los medios" pues se trata de una idea alejada de "lo que es una actitud democrática", al tiempo que ha considerado paradójico que se abogue por ello, al mismo tiempo que se defiende la libertad de expresión.

En cualquier caso, ha extendido la responsabilidad sobre las afirmaciones de "medio gobierno" al presidente del mismo, pues le considera igual de responsable ya que él es quien nombra a los miembros del Ejecutivo.

Por otra parte, Igea se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones autonómicas catalanas si bien ha apuntado que no le preocupa la situación política en dicha Comunidad, sino que "en la Junta preocupa el avance de quienes no creen en la nación y de quienes no creen en los pilares esenciales del sistema democrático", mientras, ha añadido, "crece el populismo".

En esta situación, ha reflexionado, el debate es "muy preocupante para el país" porque se basa más entre "los que creen en la democracia liberal y los que creen en el populismo", de modo que ha advertido de que "se está poniendo en riesgo la nación y la democracia liberal".

Por otra parte, ha recordado que ya "es público" que ha pedido autocrítica tras los resultados de su partido, Ciudadanos, en las elecciones catalanas.