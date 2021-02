Manresa niega "vetos, prohibiciones o censura" a periodistas de IB3 por parte de los directivos

A preguntas de varios diputados en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisió Illes Balears en la Cámara autonómica, Manresa ha argumentado que no se produjo un veto a la participación de la profesional en la tertulia sino que ella decidió no participar cuando se le pidió que lo hiciera como profesional de la empresa subcontratada y no "en nombre de IB3".

En este sentido, Manresa ha apuntado que en nombre de IB3 "solo pueden hablar los directivos, lo cual es una obviedad".

Sobre esto, el diputado de Cs Juanma Gómez ha alertado del contrasentido, sin embargo, de que los periodistas siempre se identifican en su trabajo como periodistas de IB3 como así queda patente en logos, por ejemplo, de micrófonos o vehículos.

Respecto a la misma cuestión, el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, también se ha referido a los cambios en los dominios del correo electrónico o a la directriz de que los periodistas tengan que identificarse como profesionales de la subcontrata y ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlament de los directivos de Dalton Audiovisual.

Manresa ha atribuido, sin embargo, estos cambios a cuestiones de organización por parte de una empresa que acaba de asumir el contrato.

El director general se ha referido igualmente al veto sufrido por periodistas de IB3 y Ara Balears por parte del promotor de las manifestaciones contra el cierre de la hostelería y que propiciaron un manifiesto que IB3 no firmó.

En este punto, Manresa ha considerado "una exageración" la polémica derivada por el comportamiento de "una organización marginal". "Ni que fuera Trump", ha añadido. Ha argumentado que el manifiesto era un texto "inocuo y una obviedad" y por eso no lo firmó y que ante el veto del organizador, paradójicamente, "no se fue nadie".

En una de las preguntas, además, el diputado del PP Antoni Fuster ha asegurado que Dalton Audiovisual "no ha traído la paz a IB3 como se había anunciado" sino que las cosas "van a peor".

Por su parte, Manresa ha negado que en IB3 "haya humillaciones, caos o demonios circulando" y ha insistido en que la situación de subcontratación es una "herencia" de las circunstancias en las que fue creada.

El director del ente ha negado "turismofobia" en los contenidos tanto de la radio como de la televisión despúes de que el portavoz de Vox, Jorge Campos, haya criticado que se emitieran a finales de año dos documentales "sesgados y antiturismo".