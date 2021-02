Innova.- Les Naus instal·la en La Marina de València 30 sensors per a arreplegar dades que milloren la sostenibilitat

Es tracta d'una de les actuacions del projecte FogGuru, una iniciativa europea que, amb el treball de dos grups de doctorands/investigadors i investigadores procedents de diversos països del món, desenvolupa un laboratori urbà de projectes pilots amb els quals es practica la gestió de dades basada en 'fog computing' o 'computació en la boira'.

Els sensors situats en diversos llocs de la Marina, formen part a més d'un laboratori 'maker' d'Internet de les Coses, creat també pel projecte FogGuru. Aquests dispositius mesuren paràmetres molt diversos que van des de la qualitat de l'aire, als nivells de temperatura, la direcció o velocitat del vent, els corrents del mar -instal·lats en aquest cas en el fons marí- o altres indicadors com poden ser el moviment de persones o el trànsit.

Aquestes dades són utilitzades a posteriori per a realitzar aplicacions dirigides a "millorar la sostenibilitat i l'eficiència de la Marina", expliquen els responsables de la iniciativa.

Gràcies a aquest laboratori 'maker', qualsevol persona que ho desitge podrà accedir a la informació d'aquests dispositius i compartir noves dades de sensors propis de manera pública.

El regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, assenyala, en un comunicat, que aquest projecte "és un pas més en l'aposta de València per convertir-se en referent per l'ús de tecnologies de mesurament i gestió de dades". "Són el futur, i més encara si les posem a la disposició de la millora de la sostenibilitat de la nostra ciutat", assevera.

HACKATON

Totes les dades arreplegades per aquests sensors estaran a la disposició dels i les participants del Hackaton 'Hack the fog', una competició internacional que Les Naus està organitzant amb el projecte FogGuru per als pròxims 26, 27 i 28 de març.

Aquest concurs té com a objectiu la creació, per mitjà de les dades extretes, d'un prototip d'aplicació innovadora per a aconseguir una ciutat més sostenible. El concurs comptarà amb mentors i mentores que ajudaran els concursants -de manera individual o reunits en equips- durant tot el repte. Es podrà participar de manera online des de qualsevol país del món.