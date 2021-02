Personal del Meixoeiro denuncia que "no se respetan los ratios de personal" tras individualizar las habitaciones

Los participantes en la protesta se han congregado, manteniendo la distancia de seguridad, en la entrada del Hospital Meixoeiro, donde han mostrado carteles reclamando "unos ratios enfermería/paciente seguros", "transparencia de la Gerencia del Área de Vigo" y "un trabajo digno y seguro".

La presidenta de la junta de personal y de la comisión de centro del Área Sanitaria de Vigo, María José Diéguez, ha explicado que estas movilizaciones se producen después de que el Sergas dividiese a los pacientes para individualizar las habitaciones, lo que ha implicado "que a la plantilla también la han reducido a la mitad".

"No es lo mismo estar tres enfermeras con 30 pacientes en un turno de mañana, que estar con 15 pacientes una enfermera sola", ha remarcado, insistiendo en que la medida de separar a los pacientes les "parece de lo más correcto" pero no se puede "permitir que baje la calidad asistencial".

En línea con lo anterior, ha insistido en que la medida de separar pacientes les parece "lo más correcto", pero no "que bajen la calidad asistencial a costa del personal". "Habitaciones de uno sería lo ideal para todo usuario, pero eso conlleva tener personal suficiente para poder atender esas habitaciones individuales", ha remachado.

Finalmente, ha criticado que la decisión se tomó sin que la Gerencia informase a la Comisión de Centro: "la información es a cuentagotas", ha lamentado. Así las cosas, ha trasladado que se enteraron de esta nueva medida "por los trabajadores de este hospital".

"INADMISIBLE"

Conchi Sánchez, hija de una usuaria ingresada en la unidad de Geriatría del Meixoeiro, ha hablado ante los medios para remarcar que "no se puede permitir que en una planta con 17 pacientes haya solo una enfermera y dos auxiliares". "Hay gente discapacitada, los profesionales no pueden más y yo necesito a alguien que me ayude con mi madre", ha espetado.

"Necesitamos ayuda y ellos a veces no pueden porque es materialmente imposible", ha añadido Sánchez, que en esta línea ha insistido en que la situación es "inadmisible a todas luces" y ha subrayado que los familiares se sienten "impotentes".

MEDIDA PROVISIONAL

Según ha comunicado María José Diéguez, poco antes de la concentración el gerente del Área Sanitaria se puso en contacto con la Comisión de Centro para indicar que "la medida es provisional, que seguramente solo iba a ser por 15 días, que lo hacían por y para el usuario".

En relación con ello, ha valorado positivamente que se tomen medidas en favor de los usuarios, si bien ha manifestado que lo que no comparten es que se lleve a cabo la iniciativa "sin haber informado a los representantes de los trabajadores y sin respetar los ratios de personal".

SERGAS DICE QUE SE IMENSIONÓ EL PERSONAL

Fuentes del Sergas han trasladado a Europa Press que la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo acordó con el Servicio de Medicina Preventiva adoptar la medida de individualizar las habitaciones ante los brotes de covid-19 que se produjeron en el Meixoeiro, con el fin de "eliminar o minimizar" que se vuelvan a producir contagios entre profesionales y usuarios.

En este sentido, la medida acordada pasa por disminuir la capacidad de la planta a la mitad -donde había 30 pacientes, dejar 15- individualizando las habitaciones; y "en consecuencia, adaptar al personal".

Para ello, han explicado estas fuentes, se estudiaron las cargas de trabajo por categorías profesionales -enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)- y "de acuerdo" con ello se dimensionó el personal.

Así, fruto de este estudio se determinó que la categoría que iba a soportar una mayor carga de trabajo sería la de los auxiliares "y en consecuencia se ha procedido a la contratación de 14 TCAEs más" para "duplicar las presencias en los turnos de tarde y noche", han asegurado, indicando que la incorporación de estos profesionales se está produciendo esta misma semana.

En lo relativo al personal de enfermería, estas fuentes han indicado que "si se ve que es necesario reforzarlo, se procederá a hacerlo", si bien los estudios iniciales apuntaron a que la individualización de las habitaciones "no va a producir más carga en Enfermería".

En cuanto a las críticas de los trabajadores ante la falta de comunicación por parte de la Gerencia, el Sergas ha mantenido que "siempre se informa de todo" y hay "un canal de diálogo fluido con la Comisión de Centro que se seguirá manteniendo".