Eva Hache presentará 'Tú no me conoces', un 'podcast' en el que los jóvenes expondrán sus preocupaciones

Eva Hache se pondrá al frente de Tú no me conoces, un podcast emitido a través de la plataforma Podimo, en el que la Generación Z hablará sin tapujos y dará su opinión sin filtros acerca de temas como la identidad sexual, la imagen física, el uso de las redes sociales, el dinero, las adicciones, la ecología, la espiritualidad, la pornografía, las relaciones tóxicas, el acoso o el futuro.

El objetivo de este programa es claro: generar una conversación que, a día de hoy, se hace necesaria, dando voz a los adolescentes para que puedan expresarse libremente y se pueda conocer, de primera mano, su visión y sus experiencias personales. Así, será posible comprender mejor a esta generación, con sus miedos, deseos y opiniones sobre temas de lo más variopintos.

"En Tú no me conoces se tratarán temas de diversa índole que preocupan y se cuestionan los adolescentes en la actualidad. Desde la manera en que vemos la belleza y la propia imagen física, el sexo y las relaciones tóxicas hasta las adicciones o cómo afectan las redes sociales", explica Idoia Cantolla, directora de contenido de Podimo en España.

"Este podcast es un espacio donde dialogar libremente, sin que se convierta en una conversación incómoda o difícil para los jóvenes, ya que muchas veces prefieren no hablar de ello con sus padres o profesores, o incluso con sus propios amigos y compañeros de clase por miedo o vergüenza", afirma Cantolla.

El primer programa se estrenará este jueves, 18 de febrero, a través de la plataforma Podimo. Cada semana se lanzarán nuevos episodios. El podcast es la adaptación del programa You Don't Know Me, conducido por la escritora Chloe Combi, un contenido que ha logrado un gran éxito en Reino Unido y ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa británica.