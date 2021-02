Los dos ancianos de mayor edad de Sant Mateu, Raimundo, de 101 años, y Ángeles, de 98, ya están vacunados

La campaña de vacunación a los mayores de 90 comenzó ayer por la tarde en los centros de salud de la Comunitat Valenciana. Fermina Casado Hernández, 92 años, fue una de las que primeras en vacunarse, en el centro de salud Babel, del departamento Alicante-Hospital General, y contaba que lo hace con "mucha ilusión" porque no salía de casa y no podía ir a ver a sus nietos pequeños. "No me atrevo porque tienen cole", confiesa.

Fermina recalca que cumple con todas las restricciones gracias a que tiene una vecina "muy buena" y también a sus hijos y sus yernos, que están "muy pendientes" de ella. "Gracias a Dios estoy sola, pero no estoy sola porque estoy muy acompañada", comenta.

Hace tres o cuatro días le anunciaron que se la iban a administrar y, tras consultarlo con el especialista por ver si había alguna incompatibilidad con el tratamiento que recibe, por fin se la han inoculado "sin tener que esperar mucho".

Por su parte, Filomena Fernández García, de 90 años, correspondiente a este centros, dice sentirse ahora "estupendamente". "Venía con mucha prisa y ahora estoy más tranquila. Me dijeron a vacunarme, pues a vacunarme", cuenta emocionada. Ahora, desea que también llegue pronto para todos los profesionales y para sus hijos y nietos.

El enfermero José Luis Giménez, del Centro de Salud Babel, muestra su "satisfacción por empezar a vacunar" y recalca que cuantas "más dosis nos vayan mandando más dosis iremos pinchando". Giménez confirma que a la gente que llamas para citarla acude porque "está muy bien aceptada la vacuna". "Todo el mundo quiere vacunarse, constata.

De igual modo, su compañera Victoria Hernández confiesa tener "bastante emoción" al ver la respuesta de las personas mayores: "No sabían que iba a ser tan rápido y están muy agradecidos". Esa enfermera admite que están cansados", pero "con ganas de poder vacunar a toda la población para poder acabar cuanto antes con esta pandemia".