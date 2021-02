Miras pide tener en cuenta "el peso específico de la agricultura de la Región" en el reparto de fondos europeos

EDU BOTELLA

López Miras ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el encuentro de trabajo que han mantenido este jueves en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional. Posteriormente, el ministro ha realizado una visita a una desaladora de Mazarrón y a una sociedad cooperativa de Lorca.

En este encuentro, López Miras ha pedido a Planas que se tenga en cuenta el "peso específico" que tiene el sector agrícola en la Región de Murcia a la hora de decidir el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, y le ha reclamado que se haga en condiciones de "equidad". Ha reclamado "justicia" para distribuir las transferencias que llegan de Europa y que, en el caso de este sector, alcanzarían casi 1.000 millones euros para todo el territorio nacional.

La Región de Murcia ha presentado 58 proyectos por importe superior a 230 millones de euros para acceder a esos fondos, unos proyectos "innovadores, y que incluyen mejoras medioambientales, de eficiencia energética y de aprovechamiento de agua", según ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha remarcado que los fondos europeos "juegan un papel fundamental".

"Tenemos el compromiso del ministro de que estos proyectos serán analizados con la mejor de las voluntades", según López Miras, quien ha recordado que estos proyectos son presentados por comunidades de regantes y juntas de usuarios.

En este sentido, Planas ha señalado que los 58 proyectos de la Región para beneficiarse de estos fondos van a ser juzgados "con el mérito y el detalle que merecen".

CUENCA DEL SEGURA

López Miras y Planas también han hablado de la cuenca del Segura y de la "necesidad" del agua que tiene todo el Levante español. El presidente del Gobierno murciano ha reclamado "certidumbres" sobre una infraestructura "fundamental" como es el trasvase Tajo-Segura.

Aunque ha dicho ser consciente de que esta infraestructura no es competencia directa de Planas, López Miras ha podido comprobar que el ministro es "nuestro aliado" en eso y que "estará al lado de tantos agricultores del Levante que necesitan agua".

Ante los "grandes retos y desafíos", López Miras ha valorado que el camino "más sensato" es "avanzar juntos para un futuro mejor para un sector imprescindible como es el de la agricultura". Además, ha señalado que los objetivos marcados no responden a un criterio político fijado "por un partido u otro", sino que los marcan la "sociedad a la que servimos".

En materia de trasvases, no obstante, Planas ha eludido pronunciarse porque no es de su competencia, pero sí ha dicho tener una visión optimista sobre el agua y de su futuro. "Porque creo que el problema es de caudales, y no entraré ahí, pero también de utilización", según Planas.

En este sentido, el ministro cree que hay margen de mejora "suficientemente significativo" en el aspecto de la utilización, aunque no ha entrado a valorar si resolvería "total o parcialmente" el problema que se plantea desde la Región".

RETO DEL BREXIT

López Miras ha hecho referencia, en concreto, a las nuevas exigencias que se plantean en la UE tras la salida del Reino Unido, y ha mostrado su preocupación por la afectación a sectores "esenciales" para la Región, como la agricultura y el transporte. En ese sentido, ha agradecido el mensaje de "tranquilidad" expresado por Planas.

Ha recordado que la Región lleva cada año al Reino Unido más de 483.000 toneladas de frutas y hortalizas, así como más de 235.000 toneladas de otros productos transformados. Todo por un importe en torno a los 750 millones de euros, que "contribuyen a la riqueza de la Región y de España". Este volumen de mercancías es transportado por más de 36.500 camiones de la Región durante todo el año, y en los periodos de más actividad, más de 1.400 camiones de la Región se desplazan semanalmente a Reino Unido.

De ahí la importancia de trabajar unidos, según López Miras, quien ha ofrecido al ministro todo su apoyo en esta tarea, y también se ha ofrecido para "acompañarlo e impulsar su labor donde haga falta, en Bruselas y ante la Comisión Europea", con el fin de mostrar una imagen de "unidad".

Planas ha ensalzado la competitividad y fortaleza del sector agroalimentario murciano, que es una "punta de lanza, sobre todo, de exportación". Ha señalado que España cuenta con 55.400 millones de euros en exportaciones de sector agroalimentario, lo que representa un 4,7% más respecto al periodo anterior, lo que es "muy impresionante" en plena pandemia. Particularmente, la Región de Murcia aporta más del 10%, con 5.600 millones de euros, y un crecimiento medio del 7,7% en los últimos 12 meses.

Sobre la amenaza del Brexit, Planas ha recordado que el acuerdo con la UE concluyó el pasado 24 de diciembre, y ha permitido "evitar los costes arancelarios que se habrían impuesto a las exportaciones y su pérdida de mercado. En concreto, cree que habría supuesto un perjuicio de 950 millones de euros, casi la cuarta parte de lo que se exporta anualmente al Reino Unido, y la Región "habría tenido una losa que no merece".

Por eso, Planas ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y, en cuanto a su puesta en práctica, ha reconocido que se ha convertido en una "pesadilla" para los que eran partidarios del Brexit, porque es algo que "no sale gratis". Ha apostado por preservar los intereses de los exportadores "apoyando, simplificando y agilizando" los trámites. "Todo está preparado para que las exportaciones funcionen con normalidad", según Planas. FINANCIACIÓN DE LA PAC

López Miras también ha estimado "imprescindible" avanzar en la financiación necesaria para la PAC, tanto de las ayudas para el periodo transitorio como para la etapa que se abre desde 2023 a 2027.

"Nuestra agricultura ha mostrado durante los momentos más duros de la pandemia, su importancia para ser el sustento no solo de la Región, sino de España y de Europa", según López Miras. A su juicio, remontar la crisis actual "no puede hacerse de espaldas" a quienes "son nuestro principal baluarte". Ha hecho referencia al informe del Colegio de Economistas que considera que la capacidad exportadora de la Región va a ser la "tabla de salvación frente a la crisis de la pandemia".

Planas ha destacado la importancia de la PAC, que permite apoyar a la inmensa clase media de la agricultura española. Así, ha remarcado la importancia de un gran acuerdo nacional por encima de los distintos territorios, porque la PAC despliega 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027.

En la Región, ha recordado que la mayor parte de las ayudas de la PAC las reciben las organizaciones profesionales de productores, y ha habido un crecimiento muy importante respecto a la PAC anterior. A su juicio, sería muy importante que los productores murcianos consigan maximizar las posibilidades de utilización.

Finalmente, Planas ha considerado una "buena noticia" la llegada de la administración Biden, pero cree que hay que ver "cuáles son los tiempos en relación a la eliminación de esos aranceles injustos que gravan las exportaciones agroalimentarios", tras la prórroga de seis meses que ha ocasionado "estupor".

"Es evidente que, con la Comisión Europea y nosotros, bilateralmente, hemos señalado la prioridad de suprimir los aranceles, y espero que sea de verdad así", según Planas, quien ha pedido "un poco de paciencia".