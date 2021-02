El consejero de Salud inicia la remodelación de su equipo con tres nuevos directores generales

En concreto, el nuevo director general de Salud Pública y Adicciones es José Jesús Guillén, hasta hoy director de Salud Pública del Área II y VIII, y el director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano es Jesús Cañavate, hasta ahora subdirector general de Atención al Ciudadano, Ordenación e Inspección Sanitaria de Salud. Francisco José Ponce ostentará, por su parte, la dirección y gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS). Hasta hoy desempeñaba el cargo de director médico del Área V.

"Estas son las primeras personas que me acompañaran en esta nueva andadura; que pondrán cara al nuevo proyecto que ponemos en marcha, y cuyo principal objetivo estará centrado en la gestión de la pandemia, implementando otros muchos proyectos que pretendemos impulsar", ha dicho el consejero.

Pedreño ha insistido en su deseo de "estar a la altura de lo que nos demanda la sociedad, el sistema sanitario y los tiempos actuales". En este sentido, se ha comprometido a que su equipo trabajará "por las personas de la Región de Murcia".

AGRADECIMIENTO A LOS CARGOS SALIENTES

Pedreño ha agradecido, "en nombre de todo el Gobierno regional", el "esfuerzo, trabajo y dedicación" de los cargos salientes, a quienes les ha tocado en el último año "gestionar la peor crisis sanitaria de nuestra vida".

El titular de Salud ha destacado que estos profesionales han llevado a cabo "una labor extraordinaria" en "la mejora continua de nuestro sistema sanitario y por la Región de Murcia", al tiempo que ha aclarado que ninguno de los tres han sido apartados de su cargo, sino que han presentado su dimisión por carta y, por lo tanto, "no hay cese alguno".

Preguntado sobre el portavoz del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, el consejero ha apuntado que "en principio" va a continuar, pues "está haciendo una gran labor".

En relación a la vacunación de los altos cargos, Pedreño ha señalado que, por el momento, no tiene "ningún criterio y valoración" sobre este asunto, y que para pronunciarse prefiere esperar a ver los informes técnicos que están elaborando las comisiones de investigación. "No me pronunciaré hasta que no tengamos más información", ha aseverado.