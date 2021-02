La imprescindible labor de las matronas durante el embarazo y tras el parto

El embarazo, el parto y el postparto son etapa de vital importancia en todas las mujeres que tienen hijos. Durante todos esos meses, hay una figura esencial para que acompaña a las mujeres en todo el proceso: la matrona.

Desde las clínicas de Quirón Salud han querido, no sólo dar a estas profesionales de la salud el reconocimiento que se merecen, sino poner su experiencia al servicio de las madres cada vez que lo necesiten durante este proceso. Para ello, han creado la figura de la Matrona Assistance, una matrona de referencia dentro del hospital al que la madre acude regularmente para que, de manera accesible, rápida y sencilla, pueda resolver sus dudas en cualquier momento

De momento se trata de un proyecto piloto solo disponible en Málaga, pero, como nos contó Dr. Rodrigo Orozco, coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, “durante los próximos meses esperamos que se vaya implantando de forma progresiva en el resto de hospitales del grupo”.

En qué consiste Matrona Assitance

Las visitas médicas durante el embarazo están bastante estandarizadas: análisis, ecografías, visitas periódicas a la matrona, etc. Sin embargo, desde Quirón Salud se dieron cuenta de que las embarazadas, entre una visita y otra, cuando les surgían dudas, se sentían desamparadas y recurrían muchas veces a fuentes fiables para resolverlas. Para que esto no ocurriera, decidieron que la mejor manera de resolverlo era tener una matrona disponible en su hospital siempre que la necesitaran. “El proyecto de Matrona Assistance consiste en un programa de acompañamiento durante el embarazo y tras el parto, una matrona de referencia dentro del hospital, accesible de una forma rápida y sencilla, con la información científica adecuada en relación al embarazo y el postparto, que conozca a todas y cada una de las mujeres embarazadas del centro”, cuenta Dr. Rodrigo Orozco.

Para llevar a cabo este servicio, en diferentes momentos del embarazo y puerperio, la Matrona contacta con los futuros padres para hacer un seguimiento del embarazo, pero también pueden ser las madres las que se pongan en contacto con ella si lo necesitan, “la mujer embarazada podrá resolver sus dudas a través de la aplicación del portal para pacientes “Mi Quironsalud" en cualquier momento. Hemos desarrollado además una serie de talleres de nutrición y embarazo, preparación al parto, lactancia ... para poder asistir a los mismos utilizando las nuevas tecnologías y así guardando los protocolos de seguridad frente a la COVID19”.

El postparto ya no será el gran ‘olvidado’

El postparto y el puerperio son etapas especialmente duras en la vida de los padres, sobre todo de las mujeres. Sin embargo, el seguimiento de las matronas suele limitarse a la primera revisión tras el parto, a no ser que surjan problemas, y se suelen dejar fuera cuestiones importantes como el estado anímico de las madres. Para que esta etapa tan crucial deje de ser la gran olvidada, el servicio Matrona Assistance se alarga hasta unos meses después del parto, “los meses tras el parto hemos visto que en muchos casos son complicados y nadie nos prepara para ello. Surgen multitud de cambios a los que no siempre es fácil adaptarse, como la lactancia, sexualidad, imagen corporal, adaptación al ámbito social y laboral, suelo pélvico, cambios psicológicos, etc. Este periodo lo hemos definido como "Cuarto trimestre del embarazo", y con Matrona Assistance estamos diseñando servicios para dar respuesta a esas necesidades”, cuenta Orozco. Esta asistencia tras el parto consta, de momento, de “talleres de lactancia online y consulta de lactancia a domicilio para los casos más complicados, una Unidad del Suelo Pélvico compuesta por Ginecólogos y Fisioterapeuta especializada en el manejo durante el postparto y una consulta de apoyo psiquiátrico en relación al embarazo y el postparto. Además, en este momento estamos diseñando además servicios relacionados con la sexología, la nutrición en el puerperio, etc.”.

Acercamiento virtual en tiempos de pandemia

Con el proyecto Matrona Assistance, Quiron Salud tiene dos objetivos. Por un lado, cubrir la demanda de sus pacientes unos embarazos, partos y postpartos cada vez más respetados, tanto para la madre como para el niño, “los que nos dedicamos a la obstetricia (el embarazo) y amamos nuestra profesión, no podíamos ver el embarazo de otra forma que no fuere desde el máximo respeto a la mujer y al recién nacido”, asegura Dr. Rodrigo Orozco. Por eso, además de este proyecto, estas clínicas son grandes promotoras de la lactancia materna, “como nos recomienda la IHAN (Iniciativa para la Humanización en la Asistencia al Nacimiento y la lactancia), es un pilar fundamental dentro de nuestros Hospitales siempre que la madre lo desee y pueda realizarla”

Por otro lado, quieren que, a pesar de la pandemia y la distancia social, no decaiga la calidad de la asistencia sanitaria “diseñando el programa de forma que a través de una sencilla aplicación y por un sistema de chat, videoconferencia o llamada telefónica, podemos dar respuesta de forma prácticamente instantánea a problemas que pueden surgir en cualquier momento en relación al embarazo y postparto”.