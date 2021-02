GoHub inverteix en Divirod, una startup nord-americana d'intel·ligència artificial que prediu catàstrofes climàtiques

Amb aquesta operació, GoHub Ventures "redobla la seua aposta per la sostenibilitat i l'ús de tecnologies profundes per a combatre i mitigar un dels majors riscos que aguaiten el món: el canvi climàtic i els seus efectes, que amenacen amb ser majors que els provocats per la pandèmia", assegura l'entitat en un comunicat.

Divirod, amb seu a Boulder, en l'estat de Colorado, posseeix una plataforma denominada Divisens que funciona com un Google Maps de l'aigua, ja que actua com un gegantesc radar que recopila informació de la xarxa de satèl·lits de tot el món les 24 hores del dia. Gràcies a la intel·ligència artificial water centric, la companyia proporciona dades de màxima precisió sobre qualsevol tipus de risc relacionat amb l'aigua, com inundacions, temporals marítims o grans avingudes de neu.

La seua solució, que democratitza l'accés a les dades públiques de l'aigua, és especialment útil per a la gestió de riscos hídrics en municipis i ciutats, l'avaluació de danys per a companyies d'assegurances i la prevenció d'incidències o retards en xarxes de transport i empreses de logística.