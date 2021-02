La Generalitat compra 48 viviendas en 12 municipios donde carecía de inmuebles para alquiler social

"Se trata de un hecho muy importante porque significa crear parque público en localidades en las que no teníamos ni una sola vivienda y ahora, estos inmuebles van a ayudar a solucionar los problemas habitacionales de familias vulnerables que no podrían acceder a una vivienda digna, si no fuera con la ayuda de la Generalitat", ha subrayado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.

Desde la Vicepresidencia Segunda se han utilizado varios mecanismos para ampliar el parque público de vivienda. En el caso de estas 48 viviendas, 31 se han adquirido a través del derecho de tanteo y retracto ejercido por la Conselleria y las 17 restantes mediante compra directa.

Martínez Dalmau ha mostrado su satisfacción por los resultados del ejercicio del derecho de tanteo. "Estamos viendo -ha remarcado- que esta compra preferente es una herramienta muy eficaz para ampliar el parque público de vivienda, ya que lo hace a unos precios razonables y con bastante rapidez".

Gracias al tanteo municipios como Vallada, la Font d'En Carrós, Guardamar del Segura y Muro de Alcoy han podido comenzar a crear su parque público y disponen de pisos para atender las necesidades. Destacan los casos de Vallada y la Font d'En Carrós, el primero con 3.000 habitantes y el segundo con algo menos de 4.000, que han pasado de no tener viviendas en alquiler social a 16 y 13 viviendas, respectivamente.

AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO

Estas adquisiciones han sido posible gracias al Decreto Ley 6/ 2020, de 5 de junio, del Consell, impulsado por la Vicepresidencia Segunda para ampliar el parque público de la Comunitat. Además, con este decreto-ley se ha dado un paso más ya que permite a entidades, como ayuntamientos y mancomunidades, ejercer este derecho y convertirse en un mecanismo esencial para ampliar el parque público. Ya son varios consistorios los que han firmado un convenio con la Generalitat para poder aplicarlo.

En otras ocasiones, la Conselleria ha optado por la compra directa, como en el caso de 5 viviendas en Gandia, 3 en Callosa de Segura, 2 en Onda, 2 en Oliva, otras 2 en Vinaròs, una en Cocentaina, una en Miramar y otra en Beniarjó.

Todo el conjunto de estas viviendas se califica como vivienda protegida de carácter permanente, quedando incorporadas al patrimonio público de la Generalitat y a la gestión de la Entidad Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha).

Tras ser inspeccionadas para comprobar su estado, se determinan las reparaciones que requieran y se inicia el proceso de adjudicación, en colaboración de los servicios sociales de cada municipio.