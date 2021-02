Los Mossos d'Esquadra y las policías locales interpusieron una media de 114 denuncias diarias para no llevar el cinturón en la última campaña preventiva del Servei Català de Trànsit (SCT), entre el 11 y el 17 de enero.

En total se interpusieron 907 denuncias en siete días, de las que 798 (88%) eran para no llevar el cinturón de seguridad, 72 (7,9%) para no llevar el casco y 37 (4,1%) por no usar los sistemas de retención infantil.

En el caso del cinturón, se sancionaron a 539 conductores (67,54%), 209 acompañados de los asientos delanteros (26,19%) y 50 pasajeros de los asientos posteriores (6,27%).

50 de las víctimas mortales o heridas graves que hubo el año pasado en las carreteras y autopistas catalanas no llevaban el cinturón puesto

Trànsit ha recordado que 50 de las víctimas mortales o heridas graves que hubo el año pasado en las carreteras y autopistas catalanas no llevaban el cinturón puesto. Esto supone que un 20,2% de muertos o heridos graves de accidentes de tráfico en zona interurbana durante 2020 no llevaban puesto este elemento de seguridad pasiva.

Por otra parte, 18 de los motoristas y ciclistas muertos o heridos graves no llevaban el casco o no lo llevaban bien puesto, lo que representa un 6,25% de las víctimas mortales o heridas graves de estos colectivos vulnerables.

En este sentido, Trànsit ha recordado que no usar los dispositivos de seguridad pasiva o hacerlo de manera incorrecta "agrava" las consecuencias de lesiones de las víctimas. Además, ha insistido en la necesidad de llevar el cinturón puesto en todo tipo de vehículos, también en los autocares.