Echenique responde a las críticas por su defensa de los disturbios... con la foto de la manifestante que perdió el ojo

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha respondido al aluvión de críticas recibidas por parte de sus socios de Gobierno, miembros de la oposición y otros colectivos, tras los tuits publicados en apoyo a las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Este miércoles por la noche, Echenique publicó un tuit en el que daba "todo" su apoyo a los "jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles", lo que provocó el rechazo de varias personalidades que consideraron irresponsable respaldar cualquier acto de violencia.

Ante la polémica suscitada, el dirigente de Unidas Podemos ha respondido únicamente con una imagen de la joven manifestante que perdió un ojo tras resultar herida durante los disturbios en Barcelona.

Rechazo del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha expresado su rechazo al apoyo dado por Echenique a los manifestantes violentos y le ha instado a ser responsable con el cargo público que ocupa. Lo ha hecho durante una entrevista en la 'Cadena Ser', en la que ha destacado que quienes albergan un cargo público tienen la obligación de saber diferenciar entre su propio pensamiento y su responsabilidad pública. "Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos", ha añadido.

Una posición en línea con la de la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, quien ha defendido este jueves que las personas con responsabilidades políticas deben aprovechar sus altavoces para "decir claramente que la violencia no es el camino".

También se ha pronunciado al respecto el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseverando que no se pueden justificar comportamientos como los sucedidos anoche tras la manifestación no autorizada a favor de Pablo Hasel en la Puerta del Sol porque dichos disturbios "no tienen nada que ver con las libertades". El representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que quizá Echenique no sea responsable de decir estas afirmaciones "sin saber lo que había detrás de los incidentes de Sol, de quienes empezaron a provocar a los policías".

La oposición pide su dimisión

Los diputados del PP, Vox y Ciudadanos han condenado las declaraciones de Echenique este jueves durante el pleno del Congreso.

El diputado del PP Diego Movellán ha dicho desde la tribuna de la cámara baja que "muchos españoles sienten náuseas al ver a Echenique" este jueves, después de que la víspera tuiteara para dar aliento a las protestas.

Minutos antes, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, mostró desde la tribuna su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por haber mantenido el orden y su condena a los que están haciendo una incitación a la violencia. "¡Qué vergüenza me da Echenique!", ha exclamado Espinosa de los Monteros. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido en una entrevista en EsRadio que cree que esta actitud de Echenique merece que Twitter le cierre su cuenta en la red social.

El respaldo a los actos de protesta en Madrid es algo "gravísimo", según ha asegurado este jueves el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal. "Estamos hablando de una persona que está directamente vinculada en a la acción de gobierno de este país como portavoz del grupo que apoya a una parte de ese Gobierno de coalición. Que esa persona salude y se felicite por lo que pasó anoche en Madrid, a mí me parece gravísimo", ha remarcado en una entrevista en RNE.

Su compañera y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha instado a Podemos a "ponerse del lado correcto" porque asegura que están "hartos". Así, ha denunciado que la formación morada aliente concentraciones violentas como las que se produjeron ayer en la Puerta del Sol y ha asegurado que "no se puede estar en la calle y en las instituciones". Y, en respuesta a las declaraciones en redes sociales de Pablo Echenique, Villacís ha aseverado: "Si tanto quieren apoyarlos desde el Ayuntamiento estamos encantados de pasarle la factura de los destrozos", señalando que el portavoz debería "pedir perdón a la ciudad de Madrid y a los madrileños".