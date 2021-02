L'Ajuntament de València planteja "un gran corredor verd" per a regenerar i donar qualitat urbana al sud de la ciutat

Així ho ha anunciat aquest dijous la vicealcaldessa i titular d'aquesta delegació, Sandra Gómez, en la presentació de la iniciativa 'Gran Corredor Verd VLC Sud', amb la qual es pretén actuar sobre "una zona que porta dècades pendent de desenvolupar-se i de tindre les dotacions concordes a les necessitats dels barris confrontants". Ha opinat que aquest corredor és "el projecte urbanístic més important de la ciutat de la pròxima dècada".

L'espai sobre el qual es vol actuar abasta una àmplia extensió del sud de València entre el Parc Central i el nou llit del Túria, al costat de la V-30 i planteja revisar iniciatives urbanístiques com el PAI de Sant Marcel·lí i el de Parc Central, amb "un plantejament obsolet conforme a les noves directrius de qualitat urbana" i l'aposta per "barris de quinze minuts amb totes les dotacions necessàries".

A més, s'han d'incloure espais com les cotxeres de l'EMT a Sant Isidre -es parla d'un trasllat- i l'entorn de la Creu Coberta i integrar idees com l'ampliació del Cementeri General o la renaturalització del nou llit del Túria, segons la vicealcaldessa.

Gómez ha destacat que per a abordar aquesta actuació es convocarà un concurs d'idees amb la finalitat d'aconseguir "la millor resposta al repte" que es planteja. "Es planteja un repte ambiciós i important que afecta diversos barris i qüestions importants de la ciutat. Per açò, es planteja des d'un concurs d'idees que done resposta a aquests grans condicionaments que té la ciutat", ha afegit.

"Eixe concurs ha de contemplar la revisió del PAI de Parc Central, obsolet, la revisió del PAI de Sant Marcel·lí i donar solució a la zona resultant del soterrament de les vies de l'AVE per a integrar-la bé" i comptar en ella amb una zona verda davant de "rotondes i vials que generen un entorn de molt baixa qualitat urbana per als barris confrontants", ha exposat.

Així mateix, la responsable municipal ha apuntat que haurà d'"estudiar la possible reubicació de les cotxeres de l'EMT prop de Sant Isidre per a major permeabilitat i incloure la previsió per a un futur soterrament de les vies de Rodalies" en la línia del sol·licitat per localitats pròximes com Aldaia, Alaquàs o Xirivella.

"La zona sud de la ciutat està molt condicionada per la cicatriu ferroviària de tota la connexió ferroviària fins a l'estació del Nord primer i després fins a la de l'AVE", ha comentat Gómez. Ha dit que encara que "des del 2015 s'ha aconseguit reactivar determinades zones" que són "properes" i que ajudaran a "consolidar la zona sud" com el PAI d'Enginyers, el d'Artilleria i el de Camí Reial, queden espais que no s'han desenvolupat per les infraestructures ferroviàries existents.

La titular de Desenvolupament i Renovació Urbana ha considerat necessari tindre en compte també en aquesta regeneració del sud el desenvolupament del pla director per a fer del polígon Vara de Quart un espai innovador i la façana urbana amb la V-30, que després del "pas dels anys" que quedat "integrada en l'entorn urbà".

Igualment, ha afirmat que s'ha de comptar amb els parcs del Cementeri i de la Rambleta, ara "infraestructures verdes desconnectades de la resta de la ciutat". "Proposem un gran eix verd que connecte des del centre" tot el sud, ha conclòs l'edil.