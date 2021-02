PP critica que Gobierno local tiene 'parados' expedientes de la nueva estación de autobuses, que deja 'enjaulada'

Como ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de los 'populares' Conrado Escobar, "el Gobierno local está impidiendo, desde su exclusiva responsabilidad, que los logroñeses podamos disfrutar de esta nueva estación, por imprevisión, por desidia o por incompetencia".

"Una vez recibida la obra, el Gobierno de Hermoso de Mendoza dice que va a tardar 1 o 2 años en abrirse, es algo inadmisible, una nefasta gestión. Una inversión de 17,8 millones de euros para que ahora el concejal Jaime Caballero lo defina como un contenedor", ha lamentado Escobar.

Ha proseguido argumentando que esta obra "debería estar, junto con la estación de tren, con la que hace una gran intermodalidad, en la vanguardia de la modernidad y la sostenibilidad". Un edificio, ha recordado, "de 9.412 m2, con vestíbulo, cafetería, zona de espera o andenes, todo con la mejor funcionalidad, obra de uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, Iñaki Ábalos".

"Pero el concejal dice que es un contenedor", ha insistido el portavoz 'popular', quien ha asegurado que el actual equipo de Gobierno local "se encontró con una estación muy avanzada, con un contrato adjudicado en abril de 2019 para el soporte tecnológico y con expedientes realizados para su gestión, que solamente necesitaban un impulso".

"Pero ¿qué se ha hecho?", se ha preguntado Escobar, quien ha recalcado que "nada, desde junio de 2019, y solamente ahora han mandado a un electricista". Además, a su juicio, "estos meses han servido no solo para acumular estos problemas de gestión, sino que también han ilustrado episodios de urbanismo disaparatado".

"Un caos urbanístico" que ha ejemplificado obras pendientes como las del Nudo de Vara de Rey, la rotonda de Hermanos Hircio con Belchite y Lobete o la subestación de Cascajos, aspectos todos ellos que, en sus palabras, "dejan a la estación de autobuses enjaulada en sus accesos y en la urbanización".

Por eso, ha reclamado al Ejecutivo municipal que "tome conciencia, porque es un ejercicio de irresponsabilidad tener una inversión de esta cantidad y calidad parada y, además, mientras tanto, se sigue pagando la actual estación, de modo que estamos soportando dos estaciones".

"Y todo -ha añadido-, cuando solo tenían que haber impulsado los expedientes que ya tenían sobre la mesa. Si se empezaran, antes del próximo mes de septiembre, la nueva estación de autobuses de Logroño podría estar en marcha".

LOS PROBLEMAS.

Por su parte, el concejal del PP Antonio Ruiz Lasanta ha ahondado en "las cuatro decisiones del Gobierno de Hermoso de Mendoza que enjaulan a la nueva estación de autobuses", comenzando por la "paralización de las obras del nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera".

Ha señalado que "en septiembre de 2019 el Gobierno de Hermoso de Mendoza decide paralizar unas obras en marcha que hubieran estado terminadas el verano pasado, la solución aportada daba la permeabilidad suficiente a la glorieta para absorber los nuevos tráficos derivados de la estación".

"Hoy no es posible usar la glorieta para hacer giros, mientras esto no se resuelva es difícilmente viable cargar de más tráfico una calle ya saturada por otras decisiones del Ejecutivo local como el carril bus de Vara de Rey. Habrá que esperar al nuevo proyecto cuya ejecución no estará finalizada antes de finales de 2022 para comprobar si la solución semafórica puede garantizar un tráfico adecuado en la zona", ha dicho.

En segundo término, Lasanta ha señalado que "también afecta el futuro Eje ciclista de Duquesa de la Victoria", que parte del centro comercial Berceo, continúa por calles Teruel, calle Tudela y se divide en carriles unidireccionales segregados por Santa Beatriz, y al llegar a la glorieta de Lobete, el punto se transforma en un 'rotonda holandesa'.

Esta glorieta será la que afecte a la zona cercana a la estación, ya que "dará prioridad al trafico circular de los ciclistas frente a otro tipo de vehículos, incluidos los autobuses que accedan desde ahí a la estación de autobuses, con lo que la calle Obispo Fidel, también de posible acceso al entorno, sufre un cambio significativo, se mantiene el aparcamiento actual y se saca la parada de autobús al carril".

"Esa rotonda holandesa, esa intervención en general, deberá convivir con autobuses urbanos, y especialmente los tránsitos de los autobuses procedentes del oeste y norte de la ciudad tenían previstos parte sus accesos por este punto", ha advertido el concejal 'popular'.

Respecto a la rotonda de Hermanos Hircio con Belchite, ha señalado que "un efecto indirecto que la paralización de las obras del nudo de Vara de Rey han generado en este punto".

Así, ha apuntado que "un parte que formaba parte del todo de aquellas obras, y que aún hoy no tienen ninguna solución, un punto de riesgo para peatones, ciclistas, usuarios del ciclomotor o patín, que difícilmente podrá absorber ningún nuevo tráfico derivado de la estación, ni autobuses, ni coches para recoger o dejar a viajeros".

Por último, sobre la Subestación eléctrica de Cascajos, ha incidido en que "mantener la subestación en su actual ubicación dificulta la circulación del entorno, se ha descartado una alternativa que permitía soluciones para acortar los tiempos para desmontar la infraestructura actual al actuar en otro punto de la ciudad".

"El acceso a la estación de autobuses desde la Calle Miguel Delibes es el cuarto de los puntos que el equipo de gobierno cierra, de forma inconsciente seguramente, fruto del carácter improvisado de sus decisiones", ha concluido Antonio Ruiz Lasanta.