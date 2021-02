Cvirus.- Calero defèn que els tancaments perimetrals en les ciutats són "efectius" i destaca la caiguda de la incidència

Així s'ha pronunciat la delegada durant la presentació de l'informe Complint 2020, on ha considerat que els tancaments perimetrals han anat "bé", malgrat que s'han registrat quasi 4.000 multes en un cap de setmana.

Sobre açò, ha destacat que el tancament afecta quasi dos milions de ciutadans, per la qual cosa, malgrat les sancions, opina que la ciutadania "sí que és conscient de la situació tan complicada". "A les set de la vesprada vas per qualsevol ciutat i està buida, això és un signe de responsabilitat", ha agregat.

Respecte a les pròximes restriccions, Calero ha defès que el president Ximo Puig realitzarà una valoració l'1 de març per a veure "quines mesures es poden alleugerir", encara que ha insistit que "o acabem amb aquest virus tots junts, o no val per a res".