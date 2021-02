Calero afirma que s'analitzaran els videos dels incidents després de la concentració per Hasél i rebutja dimitir

Sobre els qui demanen que deixe les seues funcions com a delegada, ha afirmat: "Estan en el seu dret de demanar la meua dimissió, però per descomptat no entra en els meus càlculs donar-los eixe gust". Així ho ha manifestat aquest dijous en la roda de premsa de presentació de l'informe Complint 2020.

Respecte a l'actuació policial, Calero ha defès que no va haver-hi dispars de pilotes de goma, sinó que va haver-hi "contenció", i ha explicat que després d'actuacions d'aquest tipus "sempre analitzen allò que ha pogut passar". Així, ha indicat que han demanat un informe a la Policia de l'ocorregut.

De fet, "després de veure l'ocorregut a Barcelona i Madrid", la delegada ha mostrat la seua "satisfacció" perquè ací "no arribàrem a més". En aquest sentit, ha defès que els disturbis "no porten a cap lloc" i que en la concentració "no va haver-hi cap problema".

"El que no pot ser és que hi haja grups que vullguen saltar-se totes les normes", ha manifestat, ja que "va haver-hi un grup que es va voler saltar les normes": "No es pot convertir una concentració en una manifestació. Si es vol fer una manifestació, es demana (autorització) per a una manifestació".

Sobre aquest tema, "davant la previsió de noves concentracions", Calero ha demanat "tranquil·litat i responsabilitat" ja que "no es guanyen drets amb la crispació". En aquest sentit, ha defès el dret de concentració i de realitzar protestes, però s'ha preguntat: "Si el que es vol manifestar és que Hasél ha d'estar fora de la presó, quin sentit té muntar eixos disturbis?".