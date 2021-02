Cvirus.- La Generalitat inicia el repartiment de més de 7 milions de mascaretes FFP2 per al professorat

Educació ha invertit 3.051.115 euros en aquesta compra centralitzada, en la qual el 48,3% de les mascaretes són de fabricació valenciana, segons han informat fonts de la Generalitat.

Sobre aquest tema, el conseller, Vicent Marzà, ha destacat que encara que el protocol del Ministeri de Sanitat continua indicant que, amb caràcter general, n'hi ha prou amb les mascaretes higièniques reutilitzables, aquesta compra massiva d'FFP2 s'ha fet per a "reforçar, encara més si cap, la seguretat del personal que treballa en els nostres centres educatius, que són un exemple del compromís diari amb un servici essencial com és l'educació".

Durant aquesta setmana s'ha iniciat la distribució a tots els centres educatius valencians de les primeres 850.000 unitats que cobrirà 10 dies lectius.

Una vegada culmine el repartiment d'aquest lot inicial, els enviaments següents aniran fent-se a mesura que es realitze l'entrega per part de les diferents empreses contractades, d'acord amb la planificació dissenyada per a garantir la cobertura de necessitats de cada mes d'ací a juny.

Així, al març s'enviaran als centres docents més d'1,8 milions d'FFP2, a l'abril seran més d'1,1 milions i 1.722.000 mascaretes tant al maig com al juny, segons les mateixes fonts.

De les 7.296.500 unitats de mascaretes FFP2 adquirides, 7.216.000 es destinaran a garantir el subministrament d'una mascareta al dia per a cadascun dels més de 80.000 docents i personal no docent durant els 88 dies lectius que queden d'ací al final d'aquest curs. Les 80.500 restants es reservaran per als tribunals de les oposicions docents de Secundària i altres cossos de professorat que arranquen el pròxim 15 de maig.