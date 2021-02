Consum integra la compra online en la seua aplicació mòbil

Aquesta nova funcionalitat, disponible només per als socis-clients, permet a l'usuari poder comprar, consultar els seus descomptes, rebre el seu Xec Regal abans o fer llistes de la compra, entre altres, sense haver d'eixir de la mateixa plataforma, amb la qual cosa es guanya en comoditat i temps, tenint tota la informació integrada.

L'objectiu d'aquest nou servici de l'App és millorar l'experiència del client, avançar en la digitalització i innovació i en l'ús de la tecnologia al servici dels consumidors.

Així mateix, per a la compra de frescs, l'App també dona l'opció de triar com vols que et preparen el producte, per exemple, si en filets fins, gruixos o normals. A més, es pot consultar els descomptes i cupons d'estalvi i afegir-los directament al carret, amb l'oferta aplicada, la qual cosa "simplifica i agilitza, encara més, l'ús dels descomptes". També permet fer llistes de la compra, tant per a portar-les al carret, com per a usar-les en la botiga física, segons les mateixes fonts.

CODIS QR

La nova actualització de l'App Món Consum també inclou altres novetats, com un lector de codis QR. Açò té un doble avantatge: d'una banda, permet a l'usuari escanejar els codis de barres dels productes per a portar-los al carret i facilitar la compra online i, per un altre, beneficiar-se de més estalvi, escanejant els codis QR dels descomptes que mensualment Consum oferta en la botiga física.

Des del passat mes de novembre, els clients de Consum poden agafar el torn des dels seus mòbils per als mostradors de frescs per mitjà de l'App Món Consum per a agilitzar la compra. De moment, està implementada en més de 230 botigues de la cooperativa (50 més des de novembre) i està previst seguir estenent-la a més supermercats en els pròxims mesos.

A més, l'App Món Consum també et permet consultar de manera electrònica els tiquets de les compres dels últims 90 dies, per si es necessita realitzar alguna devolució en el supermercat. De moment, aquesta funcionalitat conviu amb l'emissió del tiquet en paper en caixa, amb l'objectiu de poder eliminar-ho en un futur.