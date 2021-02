La Comunitat Valenciana manté la contractació en el comerç a nivells preCovid

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana ha registrat en el primer mes de l'any un total de 20.179 contractes en comerç, a penes un 0,7% menys que fa un any, el menor descens de tot el país, on la caiguda mitjana s'ha situat en un 16%, segons un estudi elaborat per l'empresa de recursos humans Randstad, que compara les xifres de l'últim any del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).