El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, apuntó este miércoles a los medios de comunicación como los causantes del crecimiento de la extrema derecha y el ascenso de Vox. El líder de Podemos aseguró en el Congreso de los Diputados que el poder mediático no tiene ningún control democrático, afirmaciones que no sentaron nada bien en la bancada de la oposición.

"Nosotros estamos aquí, porque nos han votado miles de ciudadanos, pero cuáles son los mecanismos de control de la ciudadanía sobre un poder tan importante y tan inmenso", comentó Iglesias haciendo referencia al poder mediático. Este jueves, la presentadora Ana Rosa Quintana ha querido contestar a la insinuaciones del vicepresidente y ha defendido el papel de la prensa española.

Quintana empezaba su programa explicando el rechazo de Podemos ante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél del que la periodista ha dicho que "defiende el asesinato". "Mientras asegura que no hay libertad de expresión, Iglesias exige en el Congreso la mordaza para los medios de comunicación críticos, porque dice que tienen más poder que él", ha comentado la periodista.

La comunicadora se ha dirigido directamente al vicepresidente para rebatir sus afirmaciones sobre que la ciudadanía no tiene ningún mecanismo de control sobre la prensa y que los políticos son elegidos mediante unas elecciones democráticas. "Señor Iglesias a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia, y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez", ha añadido, muy seria, Ana Rosa.

La conductora del programa ha defendido que si el pueblo no quisiera la presencia de ciertos medios o programas "no duraban ni un telediario". Asimismo, Quintana ha recordado que el líder de Podemos se dio a conocer gracias a los medios de comunicación y, en especial, a la televisión, lo que propicio el ascenso y el reconocimiento de la formación morada.