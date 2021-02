El PSOE denuncia el "descontrol" del proceso de vacunación de grandes dependientes en la Región de Murcia

Abenza ha recordado que en la tercera actualización de la estrategia de vacunación, acordada la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo, se establecen seis colectivos priorizados hasta el momento.

En primer lugar, los residentes y el personal sanitario de las residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. Tras ellos, los sanitarios de primera línea, seguidos por el grupo definido como 'otro personal sanitario y sociosanitario', en los que entran los trabajadores del ámbito hospitalario, de atención primaria o dentistas, así como los servicios de ayuda a domicilio o funcionariado de instituciones penitenciarias. Y, en cuarto lugar, los grandes dependientes.

"Y, sin embargo, esta semana, López Miras volvía actuar como si la Región fuera su cortijo al anunciar que pasaba al grupo cinco de vacunación, sin haber concluido con el grupo cuatro, los grandes dependientes", ha indicado la diputada socialista.

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Comunidad "se salte la estrategia de vacunación acordada y no le importen las personas mayores de esta Región, al venderles de manera descarada que ya estamos en la vacunación del grupo cinco -personas de 80 años-, sin haber concluido con el grupo cuatro, los grandes dependientes".

"El Gobierno regional pretende así banquear el asalto al protocolo de vacunación con fotos de López Miras junto a mayores vacunándose. Si no se hubiera saltado a su antojo el protocolo de vacunación, ahora no estaríamos en esta situación de caos y no faltarían vacunas para culminar la vacunación de los grandes dependientes y de nuestros mayores de 80 años", ha indicado.

Asimismo, Abenza ha denunciado que "la mentira sigue siendo la tónica habitual del Gobierno regional, que se ha saltado el protocolo para su beneficio personal", y se ha dirigido al presidente de la Comunidad para apuntar que el suministro de las vacunas es un asunto europeo, no del Gobierno de España, "lo que demuestra que a López Miras solo le importa hacer oposición y confrontar con el Ejecutivo central, y no la salud de la ciudadanía".

"Los grandes dependientes todavía están esperando la llamada del centro de salud, mientras López Miras se dedica a hacerse fotos en Cartagena anunciando vacunas para mayores de 80 años y dando por zanjada una fase del protocolo de vacunación sin haberla concluido", ha finalizado la diputada socialista.