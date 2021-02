Cvirus.- El COOCV denuncia Sanitat per no incloure als òptics-optometristes en els plans de vacunació

Segons ha indicat en un comunicat, el pla de vacunes elaborat pel Ministeri ha arreplegat des d'un primer moment el lloc "prioritari" que han d'ocupar les professions sanitàries. No obstant açò, "per a desagradable sorpresa i intranquil·litat del col·lectiu", des de la Conselleria s'ha decidit deixar fora d'aquesta fase de vacunació els òptics-optometristes "sense aportar explicacions coherents, mentre que en altres comunitats autònomes sí estan sent vacunats", han advertit.

Des del col·legi han recordat que els òptics-optometristes que exerceixen en els establiments sanitaris d'òptica, malgrat el risc que corrien i conscients de la importància de la seua tasca professional declarada essencial en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual s'establia l'Estat d'Alarma, van seguir atenent durant el confinament i els mesos posteriors "amb gran exposició i sense disposar d'EPI, tant a sanitaris de primera línia com a totes les persones que van presentar servicis de primera necessitat, assumint a més tots aquells pacients amb problemes de visió derivats de forma forçosa per la saturació del sistema sanitari públic".

L'activitat professional principal de l'òptic optometrista es desenvolupa, "amb gran exposició", en gabinets, que són espais tancats, on la proximitat als ulls del pacient és màxima, especialment en realitzar certes proves.

Entenen que la "necessitat" de la vacuna no és només per a protegir al professional sanitari, sinó per a evitar ser vectors de transmissió als pacients atesos en consultes i establiments -estimades en prop de 3.000.000 consultes anuals-.

"Aquesta decisió anòmala i arbitrària de la Conselleria respecte als nostres professionals sanitaris òptics-optometristes ens ha obligat a prendre la decisió d'interposar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurs contenciós-administratiu i sol·licitar mesures cautelars contra la inactivitat de la Conselleria per no vacunar els òptics-optometristes", han subratllat.

Per tot, des del col·legi han exigit als gestors de la Conselleria "que siguen coherents, com si estan sent en altres comunitats autònomes, i s'incloga ja els òptics-optometristes dins dels plans de vacunació".