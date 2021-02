Detingut a València un home reclamat per Alemanya en evadir impostos per valor d'1,2 milions

Segons ha informat Prefectura en un comunicat, la detenció es va produir aquest dimecres, quan agents que realitzaven tasques de prevenció van observar un home, el qual no portava mascareta i tenia el seu cotxe pujat a la vorera, per la qual cosa li van sol·licitar la documentació.

En comprovar les seues dades van esbrinar que a l'home li constava una reclamació judicial internacional emesa per Alemanya, pels delictes d'evasió fiscal, per un valor d'1.197.871 euros. Els agents ho van detindre per a posar-ho a la disposició de les autoritats del país reclamant.

Posteriorment, ja en dependències policials, es va comprovar que el detingut hauria comès, segons consta en la reclamació internacional, un total de 68 infraccions per a l'evasió de quatre impostos diferents en el negoci familiar juntament amb sa mare, la qual ja ha sigut condemnada. El detingut ha passat a disposició judicial de l'Audiència Nacional.