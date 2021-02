Compromís planteja menys cases i més verd en Benimaclet

Compromís, formació que integra el Govern del Rialto a la ciutat de València al costat del PSPV, planteja com a alternativa al PAI de Benimaclet promogut per l'empresa Metrovacesa desclassificar el 35,3% del sòl per a protegir l'horta productiva i reduir els 1.345 habitatges previstos a 720, amb un 30% de VPP i amb diferents tipologies com els blocs, les illes i les cases de poble per a ajustar-se a l'entorn del barri.

Amb aquesta proposta es manté una densitat de 65 habitatges per hectàrea i “es contemplen les dotacions públiques” reclamades en aquesta zona de la capital valenciana. Així ho van indicar ahir el vicealcalde de València i membre de Compromís, Sergi Campillo; la portaveu de la coalició, Papi Robles, i l'arquitecte David Estal, que ha elaborat l'alternativa, durant la seua presentació.

Campillo va assegurar que aquesta no és una proposta “tancada”, sinó oberta, que es vol “continuar debatent” i que busca el “consens”, tant amb l'altre soci del Govern local, el grup socialista, com amb els veïns i entitats de Benimaclet. Així mateix, va dir que “té en compte la personalitat i l'essència” d'aquest barri i que advoca per “aprofitar els espais existents”.

El vicealcalde va afegir que l'alternativa de Compromís fomenta els espais socials enfront dels privats i prima “l'interés general” sobre el de “una empresa”. En aquest sentit, va subratllar que aposta per gestionar el PAI directament des de l'Ajuntament.

Tant Campillo com Estal van manifestar que la modificació del PAI presentada no comporta cost per a l'Ajuntament. L'arquitecte va assegurar que es planteja “un PAI prou rendible com per a no tindre responsabilitat patrimonial”.

En resposta, el PSPV va criticar amb duresa la proposta del seu soci, ja que la seua aposta passa per comptar amb “un gran parc” en el barri de Benimaclet “enfront del model excloent de Compromís”, segons van informar des del grup municipal.

El seu portaveu en la capital valenciana i regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, va considerar que no es pot convertir aquest barri “en la urbanització somiada per uns pocs” i perdre dotacions que els veïns “porten anys demandant”.

La Federació d'Associacions de Veïns de València, els responsables de les quals s'han reunit amb l'àrea d'Urbanisme per a ser informats del projecte, van instar ahir a Compromís i PSPV a aconseguir “un acord global” respecte al PAI de Benimaclet i a assumir “les reivindicacions veïnals per la via de la participació” amb la finalitat que “es puga portar avant” aquesta actuació urbanística i “els equipaments que tant necessita el barri”. L'entitat creu “poc realista” una “desclassificació total dels terrenys” i advoca per desclassificar els d'horts urbans per a mantindre'ls.