El Banco de Alimentos recibe 611 kilos más de alimentos del Grupo Social ONCE en La Rioja

20M EP

El Grupo Social ONCE -integrado por la ONCE y su Fundación, Inserta Empleo e Ilunion- ha hecho entrega al Banco de Alimentos de La Rioja, de 611 kilos de alimentos no perecederos, como segunda fase de la campaña iniciada el pasado año, ya que a finales de diciembre entregaron al Banco de Alimentos de La Rioja 500 kilos de alimentos para los más necesitados de nuestra sociedad, por lo que finalmente la aportación de este colectivo ha sido de un total de 1.111 kilos de solidaridad.