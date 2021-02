Pablo Motos revela el secreto de sus casi tres décadas de relación con Laura Llopis

Pablo Motos y Laura Llopis son una de las parejas más consolidadas del panorama famosil español. El presentador y la guionista llevan su relación, que ya dura 27 años, con exquisita discreción, aunque tampoco han querido esconderse.

Así, cuando uno tiene que hablar de ella, lo hace abiertamente. Y eso es lo que hizo Pablo Motos en El hormiguero. Aprovechando la visita al programa de la actriz Vicky Luengo, el valenciano hizo un paréntesis en la entrevista para abrirse en canal con los espectadores y contar detalles de su vida privada y de lo que piensa acerca del amor.

"Mi mujer lo dice de una forma que parece que es simple, pero no lo es. Para mí, el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómodo", aseguró el periodista, que ya no se imagina su vida sin la guionista del El hormiguero.

Según el valenciano, después de tantos años de relación, el amor y la confianza son la clave para la pareja. "Yo a mi mujer le digo: 'vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", argumentó.

"Yo a mi mujer le digo: 'vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!"

"Admirar a la otra persona en lo básico, no hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho", concluyó.

Tal y como confesó él en una entrevista con Bertín Osborne, Motos y Llopis se conocieron en la radio y ahora trabajan juntos. "Nos conocimos en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción. A mí me gustaba, pero ella pasaba. Yo me preguntaba: '¿Te vas a morir sin haberla besado?'. Y un día me lancé", contó.