El torero Víctor Puerto compara en TVE prohibir la tauromaquia con la homosexualidad y le llueven las críticas

Estupor y críticas por las palabras del torero Víctor Puerto, que, en su intervención en La hora de La 1, acabó comparando la tauromaquia con la homosexualidad.

Tras el revuelo generada por el segundo teniente de alcalde de la localidad sevillana de Espartinas, José María Calado, que declaró al municipio como un pueblo antitaurino, y la posterior manifestación celebrada cerca de dla plaza de toros en contra de esa decisión, el matinal de TVE quiso abordar el tema este miércoles.

Para ello habló con Víctor Puerto, el torero nacido allí y que había mandado una carta abierta al alcalde en el que le pide una explicación por, según él, "saltarse la ley a la torera".

Durante su intervención en el programa de La 1, el diestro hizo, además, una polémica comparativa: "Como a este señor (el alcalde José María Calado) le dé por decir: 'como a mí no me gusta por ejemplo la homosexualidad, a cualquier vecino que no piense como yo no se le va a atender en el Ayuntamiento'...".

Entonces, Borja Terán, colaborador del espacio, le cortó para replicarle que "los derechos humanos no están a debate".

"Yo no quiero ningún debate", le contestóPuerto.

Cristina Fernández, otra de las colaboradoras, también opinó de la comparativa. "No ha sido la mejor", dijo.

En las redes sociales también hubo revuelo que generó críticas hacia el diestro.

