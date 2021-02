Cvirus.- La incidència acumulada segueix baixant fins als 406,21 casos a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la Comunitat València se situa ja per darrere de Madrid, Castella i Lleó, Andalusia i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. La mitjana nacional està en 349,81.

Per la seua banda, la pressió assistencial també segueix baixant. En aquests moments hi ha 2.031 pacients covid ingressats en planta, 208 menys que ahir, amb el que la taxa d'ocupació passa del 18,28% al 16,65% i s'acosta al 15% que és la barrera per a eixir de risc molt alt.

De la mateixa manera, hi ha 497 malalts en les unitats de crítics, 38 menys que ahir, amb el que el percentatge ha descendit del 43,15% al 40,41%. El risc molt alt s'estableix en superar el 25% d'ocupació. A més, en les últimes 48 hores han ingressat 302 pacients per covid mentre que s'han donat 465 altes.

Finalment, la taxa de positivitat, que mesura el percentatge de persones que donen positiu per a la infecció d'entre totes a les quals se'ls ha fet prova PCR, ha decrescut del 16,99% al 16,65%.