Cvirus.- Comença el procés de vacunació d'usuaris i treballadors dels Centres de Dia de València

La regidora d'Envelliment Actiu del consistori, Pilar Bernabé, ha explicat que molts dels usuaris han acudit acompanyats amb els seus familiars perquè per a ells és un dia "especial i important" ja que estan "molt contents de poder tindre, per fi, la vacuna".

Bernabé ha destacat les ganes que tenien aquests usuaris de poder rebre aquesta vacuna i en l'últimes setmanes es venia observant que ja no assistien al centre "per por". "Hui han vingut a vacunar-se per a poder tornar ràpid i no tindre por a estar amb els seus companys i companyes", ha asseverat.

En aquesta primera jornada de vacunació en el Centre de Dia de Tres Forques a València han sigut vacunats un total de 40 usuaris i 15 treballadors. En aquest procés, la regidora ha assegurat que s'han respectat els grups bambolla dels usuaris del centre, per la qual cosa han rebut aquesta primera dosi en les seues sales habituals, i aquells que ja no assistien a aquest centre han sigut vacunats en l'entrada.

La previsió és que 21 després d'injectar aquesta primera dosi, es durà a terme la vacunació de la segona per a "tindre tots els usuaris dels centres de dia vacunats".

"QUASI NI M'HE ASSABENTAT"

Per la seua banda, alguns dels usuaris han mostrat la seua felicitat als mitjans de comunicació després d'haver rebut la primera dosi de vacunació contra el coronavirus. "Tenia una mica de por però ha sigut una punxada en un moment i quasi ni m'he assabentat", ha declarat Europa Press Televisió una de les persones que ha sigut vacunades, que ha confessat que, malgrat tindre por per la incògnita de saber com seria la vacuna, finalment no ha notat molèsties.

Una sensació que han compartit molts dels usuaris que han considerat necessari la vacuna per a poder intentar tindre una vida amb major normalitat. "Si augmenten els contagis i et diuen que t'has de vacunar, doncs ho has de fer i ja està, és pel teu bé", ha dit una de les usuàries d'aquest centre, major de 70 anys d'edat.

Familiars d'usuaris han destacat que després d'aquesta jornada estaran "una mica més tranquils": "Almenys ara tenim mitja seguretat i quan estiga la segona dosi, la seguretat total", recalquen.