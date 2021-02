La Marea Blanca convoca movilizaciones ante la "falta de transparencia y equidad" en la campaña de vacunación

Entre las exigencias se encuentran el cumplimiento "estricto" de los criterios de la Estrategia de Vacunación y la elaboración de un plan que incluya las prioridades, "con fechas y personas indicadas". "Los ciudadanos tienen derecho a saber a quiénes, cuándo, cómo y dónde se realizará la vacunación", ha señalado al respecto.

La Marea Blanca ha apuntado que la Región de Murcia es la única comunidad autónoma que "no ha exigido investigaciones y la que mayor falta de transparencia y equidad ha demostrado. El número y cargos y personas de relevancia social que han sido vacunados irregularmente lo demuestra".

"Los profesionales sanitarios que han estado dándolo todo, no se merecían este descontrol, los ciudadanos, especialmente los mayores, los enfermos y los dependientes que han aguantado restricciones y están pasando miedo, encerrados en sus casas, no se merecían esta situación".

Para la Marea Blanca, "las múltiples irregularidades manifiestas, la falta de control y seguimiento del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Vacunación establecidos por el Consejo Interterritorial de Sanidad y de los propios protocolos redactados por la Consejería de Salud, han minado la confianza de los ciudadanos en la eficiencia y el uso correcto de los bienes públicos, en este caso las vacunas Covid 19, justo en el momento que más falta hace, la mayor campaña de vacunación que ha tenido nuestra Región. Una campaña de vacunación que es la esperanza de muchas personas, especialmente mayores, dependientes, enfermos crónicos".

Asimismo, ha reclamado que "se publiquen de forma inmediata los gastos realizados con los Fondos Covid destinados a Sanidad y transferidos por el Gobierno de España durante el año 2020. No hay dato alguno en el Portal de Transparencia, y es exigible la rendición de cuentas".

SANIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS PRESUPUESTOS

Igualmente, la Marea Blanca ha instado a la constitución de un acuerdo político y social que sirva para "reforzar y blindar la sanidad pública". "No tenemos ni medios humanos ni materiales suficientes para hacer frente, ni al presente ni al futuro, no solo en situaciones excepcionales como ahora, si no para el desarrollo normal del sistema. Es absolutamente necesario que nuestros representantes políticos se pongan de acuerdo, no es solo una deficiente financiación, es tener claras las prioridades", han aseverado las organizaciones que la conforman.

También han considerado "imprescindible" que los Presupuestos de la Comunidad para 2021 salgan adelante "contando con el más amplio consenso político y ciudadano que defina los compromisos y medidas esenciales que deben ser consideradas en la política regional para garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema sanitario público, con recursos suficientes y con un presupuesto realista, que evite el déficit estructural existente y que reoriente el gasto hacia actividades que generen salud".

USO DE LOS FONDOS COVID

Desde la Marea Blanca han apuntado que los Fondos Covid de la Unión Europea son "para mejorar la capacidad y solidez del sistema sanitario después de que la pandemia haya revelado 'problemas estructurales' derivados, en parte, por la falta de inversiones en infraestructuras y de 'defectos' en la contratación y condiciones laborales de sus trabajadores".

"Los esfuerzos deberían concentrarse en mejorar la resiliencia del sistema sanitario para que pueda recuperar su rendimiento óptimo y es imprescindible asegurar que la probable reducción de los recursos por la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población y derive en desigualdades en el acceso al sistema de salud", ha añadido.

HOMENAJE A JOSÉ MOLINA

Con sus movilizaciones, la Marea Blanca quiere además rendir un homenaje a José Molina, expresidente del Consejo de Transparencia, recientemente fallecido por coronavirus.

Se trata de "un referente para nosotros y con quien tanto trabajamos en pro del buen gobierno y la transparencia en la sanidad pública de la Región de Murcia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que reivindicar su trayectoria, y la línea que él nos marcó, hasta el último momento, y desde un hospital público. Se lo debemos", ha concluido.