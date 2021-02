Pedro Duque, sobre si se vacunaría con la Sputnik V: "Claro que me la pondría. He arriesgado mi vida en un cohete ruso"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Cadena Ser que si "le toca" y se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y por la Agencia Española del Medicamento, se inyectaría la vacuna rusa Sputnik V.

El ministro sostiene que "él se ha arriesgado su vida en un cohete ruso", cómo se negaría a vacunarse si se muestra que tiene la efectividad adecuada. "Si dice que tiene la efectividad adecuada y, además, estoy dentro del grupo de edad, claro que sí me pondría la Sputnik V. He arriesgado mi vida en un cohete ruso, no porque las cosas sean rusas tienen que ser peores”, reconoció en el programa SER Saludable.

Por otro lado, preguntado si se ha vacunado, el titular de Ciencia lo ha negado y dice que a él no le toca, "Tengo más de 55 años, no me puedo vacunar ni con la AstraZeneca". Respecto al resto de ministros, Duque dice que no ha "visto" que alguien se haya vacunado y que "ellos no solo tratan de ser decentes, sino además parecerlo".

Rusia no ha pedido su autorización en la UE

Sin embargo, de momento no parece que se vaya a autorizar en la UE. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, confirmó este miércoles que Rusia no ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) una autorización para poder comercializar su vacuna Sputnik V en la Unión Europea (UE).

"No sabemos si en el futuro va a pedir una autorización de comercialización, pero de momento no lo ha hecho", dijo Von der Leyen, ante la confusión surgida al respecto en los últimos días.

La presidenta del Ejecutivo comunitario añadió que si Rusia pidiera el permiso "tendría que presentar todos los datos con los que cuenta y pasar todo el procedimiento de examen", como han hecho ya las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca -que han obtenido el visto bueno de la CE para comercializar sus vacunas- y, desde ayer, Janssen, que pidió autorización a la EMA para su fármaco.

Aunque las autoridades sanitarias rusas no han solicitado una autorización formal para comercializar su vacuna, sí mantienen conversaciones con la EMA sobre una hipotética petición.