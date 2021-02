Ya recuperada de sus problemas de salud, Anita Matamoros disfruta junto a su novio de su viaje a México

Después de que hace unos días la hija de Makoke y Kiko Matamoros compartiese con sus seguidores sus primeros accidentados días en México, ahora parece que está totalmente recuperada y ha vuelto a disfrutar de sus días de vacaciones.

Tras su recuperación, la pareja pudo pasar este martes una gran jornada en alta mar, compartiendo momentos mágicos como ver el atardecer desde el barco. Una experiencia que seguirá en su memoria cuando tengan que volver a España a retomar el trabajo y sus clases universitarias.

Al parecer, a Anita le está sentando muy bien esta escapada que ha querido compartir también a través de posts y stories en su perfil de Instagram y así hacer partícipes a todos sus seguidores de que, a pesar de los tiempos que corren, también se puede disfrutar.

Así lo contó ella misma hace unos días también a través de la red social: "Como todos sabemos, la situación es complicada y hay que ser responsables y sobre todo muy prudentes. Pero creo que no debemos (siempre que podamos) renunciar a viajar, a ir a cenar a un restaurante o ir a un concierto, si se hace cumpliendo con todas las medidas. Pienso honestamente que la vida tiene que seguir y no está mal apoyar a diferentes sectores que están sufriendo tantísimo… siempre con cuidado y responsabilidad".

Captura de pantalla de uno de los 'stories' de la joven. ANITA MATAMOROS / INSTAGRAM

"Por si alguien todavía tiene alguna duda, no es un viaje estrictamente de trabajo, pero también tengo que hacer unas cosas ahí, aún así, no va a ser ninguna excusa y porque no veo la necesidad de camuflarlo cuando realmente es legal, se puede. Para los que quieran saber más sobre las medidas, es obligatorio un PCR 48 horas antes, tanto para la ida como para la vuelta. Sé que no tengo que justificarme de nada, pero como últimamente salen tantos jueces por las redes, prefiero que tengáis toda la información por mi parte. Un beso gigantesco", acabó de explicar la famosa ante las posibles críticas que le pudiesen llegar debido a su viaje.