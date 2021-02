Los Arcos acoge este viernes su campaña de donación de sangre y anima a participar ante la falta de reservas

El Centro de Transfusiones de Sevilla ha subrayado que en la actualidad los niveles de reserva de sangre son insuficientes y recuerda la necesidad de incrementar las donaciones para hacer frente a las distintas necesidades asistenciales. Asimismo, han recordado que los hospitales sevillanos necesitan sangre de todos los grupos sanguíneos.

"La sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar", han subrayado desde el CTS. Por este motivo, han realizado un llamamiento a los vecinos del centro comercial Los Arcos para que acudan a donar "con la mayor tranquilidad", ya que los profesionales sanitarios del Centro de Transfusiones de Sevilla les acompañarán durante todo el proceso.

Los profesionales presentes velarán por que se cumplan todas las medidas frente al coronavirus, se entregará a todos los donantes un folleto sobre el Covid-19 con las instrucciones y protocolo de seguridad en donde se recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Además, recomiendan para evitar el contacto que cada donante acuda con su propio bolígrafo.

Así y bajo la clave de que donar no implica riesgo para la salud, un médico, antes de donar, examinará a cada una de las personas que acudan para determinar si puede realizar la donación. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia.El Centro de Transfusiones de Sevilla ha recordado también que para poder donar es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud, no acudir en ayunas y no hacer deporte ese mismo día. Entre donación y donación se debe de respetar un plazo mínimo de dos meses; los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres.

Tras la donación, que dura unos 15 minutos, se suministrarán alimentos, así como recomendaciones y consejos útiles para el donante entre las que recomiendan un pequeño descanso tras el proceso.

El centro comercial Los Arcos, gestionado por Cushman and Wakefield, realiza a lo largo del año a través de su de responsabilidad social, diversas campañas de apoyo a distintas instituciones benéficas y culturales de la ciudad entre las que destaca Cáritas, Banco de Alimentos o el Centro de Transfusiones de Sevilla. Así, una vez más, contribuye al desarrollo social de las personas con acciones que favorezcan su calidad de vida y su bienestar personal.

Los Arcos, que desde 1992 está al lado de los sevillanos, continúa siendo el centro referente para los ciudadanos en la ciudad. Está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven