La Ciutat de les Arts i les Ciències engega una promoció 2x1 en els tallers de la Ciència a Escena en el teu col·le

La promoció s'aplicarà fins al 30 de juny i en centres escolars de la província de València. Els col·legis que reserven més de 50 alumnes podran gaudir de forma gratuïta de sessions addicionals per al mateix nombre d'escolars en la mateixa data.

En aquest curs s'han reservat un total de 63 sessions del taller 'La Ciència a Escena en el teu col·le' per a més de 1.300 estudiants. Es tracta d'una proposta en la qual els educadors i educadores realitzen els tallers en directe i de manera personalitzada en els propis centres educatius de manera que no hagen de desplaçar-se fins al Museu de les Ciències, segons han explicat.

Aquests tallers són ferramentes educatives per als centres escolars que, davant les mesures excepcionals per la covid-19, no poden desenvolupar les eixides complementàries extraescolars habituals.