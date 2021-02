Dinos cómo eres en la cocina y te diremos los utensilios básicos que no deberían faltar en ella (¡al mejor precio!)

Aunque ya hace muchos años que la cocina es uno de tus pasatiempos favoritos, en los últimos meses se ha convertido en una verdadera pasión y es que no hay momento que no desees estar con las manos en la masa. Además, tus comensales habituales están más que contentos con tus incursiones en esta estancia, puesto que no hay vez en la que no disfruten de una nueva y deliciosa elaboración. Y, por mucho que piensen que las ideas se van a agotar, no saben que uno de tus secretos mejor guardados es Instagram, fuente de inspiración para muchas recetas. No es de extrañar cuando incluso los chefs más prestigiosos (¡y hasta con Estrella Michelin!) comparten en esta red el paso a paso de algunas de sus referencias más exitosas.

Claro que, para conseguir estos resultados, necesitas herramientas básicas que te ayuden a conseguirlos con mayor facilidad. Por ello, por fin te has decidido a incluir algunos pequeños electrodomésticos que llevabas tiempo deseando, como una freidora sin aceite o un gadget especial para preparar crepes. Sin embargo, y aunque contar con ellos puede ser de gran utilidad, es muy importante tener unos utensilios básicos para cualquier acción.

Un utensilio para cada tipo de persona

- Para los que piensan el menú a última hora... una tabla de descongelación rápida. Aunque puede que no hayas oído hablar de ellas, este gadget de cocina es muy útil para los que viven al día y no tienen mucho tiempo para cocinar. Sin el uso de electricidad ni calor, estas bandejas ayudan a que los alimentos se descongelen rápido y de forma segura, asegurando que el agua no se almacenen alrededor del producto.

Tabla de descongelación rápida. Amazon

- Para los que aman la repostería... una báscula. Un buen postre depende, en gran medida, de la precisión que tengamos a la hora de añadir la cantidad necesaria de cada ingrediente, por ello nunca debe faltar en la cocina una buena balanza que nos ayude con esta tarea. Esta, la más vendida de Amazon, es digital y capaz de pesar de un gramo a cinco kilos, ¿se puede pedir más?

Báscula de cocina para pesar alimentos. Amazon

- De los que apuestan por el realfooding... una mandolina. Para ensaladas, guisos, asados o para asegurar los mejores crudités, tener una mandolina en la cocina es de gran ayuda para los que quieren que la verdura y fruta sea la protagonista de sus platos. Esta, con recipiente de recogida incorporado, cuenta con cuatro cuchillas intercambiables para adaptarse a nuestras necesidades.

Mandolina para cortar verduras. Amazon

- Para los impolutos... una aceitera antigoteo. El aceite de oliva es uno de los grandes protagonistas de nuestro recetario, pero, cada vez que queremos usarlo, o bien nos pasamos de cantidad o acabamos poniéndolo todo perdido (botella incluida). Pero, evitarlo es fácil si uno cuenta con un gadget antigoteo de cristal como este de Amazon, con capacidad de 250 cl.

Aceitera antigoteo. Amazon

- Para los que lo quieren todo... robot de cocina. Los más cocinitas necesitan agilizar los procesos de algunas elaboraciones para poder sacar adelante todas las recetas y para ello, el mejor aliado es un robot de cocina. El modelo de Mambo 8590 de Cecotec cuenta con 30 funciones, entre ellas, mezclar, emulsionar, sofreír y amasar, para que sea más rápido preparar cualquier plato. Además, también es un dispositivo apto para inexpertos culinarios, puesto que permite preparar deliciosas recetas sin que tengamos que esforzarnos.

Mambo 8590, de Cecotec. Amazon

